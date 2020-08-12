Son Dakika | Alanyaspor'dan Manolis Siopis ve eşinin corona virüs testi pozitif çıktı!

Instagram hesabından açıklamada bulunan Siopis, corona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Yunan futbolcu, yaptığı açıklamada ''Yeni sezon hazırlıkları öncesinde yapılan koronavirüs testimin pozitif çıktığını benimle tanışan tüm insanlara bildirmeyi bir görev görüyorum. Evde karantina altında kalıyorum. Ülkeye 6 Ağustos Perşembe günü negatif olarak giriş yapmıştım. Gerekli tüm önlemleri aldığımdan ve sağlıklı olduğumdan emin olmak istedim'' sözlerini kullandı.

Tecrübeli futbolcu, hamile olan eşinin de kendisi gibi virüs kaptığını ve birlikte karantinada kaldıklarını paylaştı.

DÜĞÜNE GİTTİLER, VİRÜS KAPTILAR

Siopis, geçtiğimiz hafta katıldıkları bir düğünün ardından yaptırdıkları testin sonucunda corona virüs kaptıklarını söyledi.