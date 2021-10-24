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Son Dakika: Alanyaspor'dan Fenerbahçe maçına saatler kala flaş hakem açıklaması! 'Kasıtlı ve bilinçli çalışmaları...'

#Aytemiz Alanyaspor#Süper Lig#Hakem
Son Dakika: Alanyaspordan Fenerbahçe maçına saatler kala flaş hakem açıklaması Kasıtlı ve bilinçli çalışmaları...

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe maçına sayılı saatler kala resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Alanyaspor, hakemlerle ilgili yapılan açıklama ve çalışmalara tepki gösterdi.

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Süper Lig'in 10. haftasında bugün deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, maça saatler kala çarpıcı bir açıklama yayınladı.

Alanyaspor'dan yapılan açıklamada hakemleri yok etmeye varacak açıklamaların endişe ile takip edildiği ve hakemlerle ilgili açıklamaların doğru zamanda yapılması gerektiği belirtildi.

İşte Alanyaspor'un açıklaması;

Aytemiz Alanyaspor Kulübü olarak son dönemde hakem camiası üzerine yapılan sistemli, hakemleri yok etmeye varacak şekilde kasıtlı, bilinçli açıklama ve çalışmaları endişeyle izliyoruz.

Özellikle bazı kulüplerin bedava penaltı kazanma, ofsayttan gol atma, kırmızı kartları es geçme gibi sonucu almak için her yolun mubah sayıldığı eskiye dönme isteğinin devam ettiğini son dönemde sürekli gözlemliyoruz. Bu nedenledir ki her maçtan sonra acımasızca bir hakemin düdük asmasının talep edildiği, Merkez Hakem Kurullarının değişmesinin istendiği, TFF yönetiminin sürekli zor durumda bırakılmak istendiğini üzülerek görüyoruz. Bu durum hakemleri etkilemekte bir sonraki maçta özellikle biz Anadolu kulüplerinin maçlarına endişe ile çıkmamıza sebebiyet vermektedir.

Kulüpler olarak eğer sistemde arızaları giderme konusunda bir katkı yapacak isek bunu masada oturup yapabiliriz. Her maçtan sonra Türkiye Futbol Federasyonuna, Merkez Hakem Kuruluna ve hakemlere veryansın yaparak bunu başaramayız. Tabi ki kulüpler olarak hakkımızı savunmalıyız, savunacağız da. TFF ve hakemlerle ilgili bir açıklama yapacak isek yeri ve zamanında, seviyeli ve sakin bir şekilde bunu ifade etmeliyiz.

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Bize göre haklı oldukları konularda TFF ve MHK de çıkıp konulara aydınlık getirecek açıklamaları korkmadan, çekinmeden yapmalı, başta MHK olmak üzere kurullarının özellikle de hakemlerinin arkasında durmalı. Başarısız olanları da saygı ve sevgi çerçevesinde sezon başı ve devre arasında da yol vermelidir.

Kulüpler olarak marka değerimizin artması, futbolu ileriye taşımak, hakem müessesini ileriye taşımak istiyorsak, kişileri değil, sistemi tartışmalıyız. Kişileri tartışıp, ardından ekran karşısına çıkıp, sistemi tartışıyoruz görüntüsü vermemeliyiz. Bu bize hiçbir şey kazandırmayacaktır.

Kulüp olarak Türk futboluna her anlamda katkı yapmaya hazırız.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aytemiz Alanyaspor#Süper Lig#Hakem

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