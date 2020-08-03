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Son Dakika | Alanyaspor'dan Erol Bulut'a teşekkür mesajı
Aytemiz Alanyaspor, takımdan ayrılan teknik direktör Erol Bulut için bir teşekkür mesajı yayınlandı. Erol Bulut'un kısa sürede Fenerbahçe'nin başına geçmesi bekleniyor...
Alanyaspor'dan Erol Bulut için yapılan teşekkür açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
Teknik Direktörümüz Erol Bulut’a, 2019-2020 sezonundaki başarılı hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında sonsuz başarılar dileriz.
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