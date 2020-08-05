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DHA
Haber Giriş: 05.08.2020 - 20:26,Son Güncelleme:

Son Dakika | Alanyaspor'dan Erol Bulut sonrası Çağdaş Atan kararı!

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Son Dakika | Alanyaspor'dan Erol Bulut sonrası Çağdaş Atan kararı!
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Alanyspor yönetiminin, Fenerbahçe'nin başına geçen Erol Bulut'un yerine Çağdaş Atan'ı teknik direktörlük görevine getirmeyi planlandığı belirtildi.

Erol Bulutun ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına devam eden Alanyaspor, Çağdaş Atanı takımın başına getirdi.

Aytemiz Alanyaspor, Erol Buluttan boşalan teknik direktörlük görevi için Çağdaş Atan ile anlaşmaya vardı.

Alanyada bulunan Çağdaş Atan ve Alanyasporlu yöneticiler, bugün bir görüşme gerçekleştirdi. Tarafların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Genç teknik adamın, yarın sözleşme imzalaması bekleniyor. Çağdaş Atan daha önce Sergen Yalçının yardımcısı olarak Alanyasporda görev almıştı.

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