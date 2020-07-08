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GeriFutbol Son Dakika | Alanyaspor'dan Erol Bulut açıklaması: 'Teklif almadığın ısöyledi'
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Haber Giriş: 08.07.2020 - 23:18,Son Güncelleme:

Son Dakika | Alanyaspor'dan Erol Bulut açıklaması: 'Teklif almadığın ısöyledi'

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Son Dakika | Alanyaspor'dan Erol Bulut açıklaması: 'Teklif almadığın ısöyledi'
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Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray'ı 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından Fenerbahçe ile ismi geçen teknik direktör Erol Bulut'un durumu hakkında konuştu.

Süper Lig'de Galatasaray'ı 4-1 mağlup eden Alanyaspor'da başkan Hasan Çavuşoğlu, maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ile ismi anılan Erol Bulut hakkında konuşan Çavuşoğlu, "Erol Bulut'a teklifimizi daha önce yaptık ama anlaşma yok. Erol Hoca da başka takımdan teklif almadığını söyledi. Bunlar oturulur konuşulur, hayırlısıyla lig bitsin, gitmek isteyenler gider, kalmak isteyenler kalır" dedi.

Galatasaray'ı mağlup ettikleri için mutlu olduğunu da vurgulayan Hasan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin en çok şampiyonluğu olan takımı ile oynadık. Türkiye'nin en çok şampiyonluğunu elde etmiş takımını yenmek kolay değildi." ifadelerini kullandı.

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