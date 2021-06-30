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Futbol
Haber Giriş: 30.06.2021 - 15:27 | Son Güncelleme:

Son dakika: Alanyaspor'da tam 8 ayrılık! Salih Uçan ve Caulker...

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Son dakika: Alanyaspor'da tam 8 ayrılık! Salih Uçan ve Caulker...

Süper Lig ekibi Alanyaspor, sözleşmeleri sona eren ve takımdan ayrılan Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Steven Caulker, Adam Bareiro, François Moubandje, Damian Kadzior, Alpay Çelebi ve Hasan Hüseyin Acar için teşekkür mesajı yayınladı.

Alanyaspor Kulübü, sözleşmeleri sona eren 8 futbolcu için teşekkür mesajı yayınladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüzle sözleşmeleri sona eren Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Steven Caulker, Adam Bareiro, François Moubandje, Damian Kadzior, Alpay Çelebi ve Hasan Hüseyin Acar’a katkıları için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz.

Son dakika: Alanyasporda tam 8 ayrılık Salih Uçan ve Caulker...

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