Son dakika: Alanyaspor'da Farioli dönemi resmen başladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Coşku dolu kutlama... 2022ye ilk onlar girdiCoşku dolu kutlama... 2022'ye ilk onlar girdi#2022
Naz Aydemir Akyol ayrılığı açıkladı 17 yıl sonra...Naz Aydemir Akyol ayrılığı açıkladı! 17 yıl sonra...#Naz Aydemir
Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMANOmicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN#Koronavirüs
Çok sert tepki: Kılıçdaroğlu emrivaki yaptığı için kapılarda kalıyorÇok sert tepki: Kılıçdaroğlu emrivaki yaptığı için kapılarda kalıyor#Cumhurbaşkanı
Merkez Bankası yeni saatleri açıkladı Parası olanlar dikkat... Düzenleme yapıldıMerkez Bankası yeni saatleri açıkladı! Parası olanlar dikkat... Düzenleme yapıldı#Türk Lirası
Akademisyen Cereni vahşice öldürmüştü Tartışmalı savunmaAkademisyen Ceren'i vahşice öldürmüştü! Tartışmalı savunma#Ceren Damar Şenel
Ayşe Teyzeye altın teklifi Yastık altından böyle çıkacakAyşe Teyze'ye altın teklifi! Yastık altından böyle çıkacak#Nureddin Nebati
Kafede dehşet 15 kişi sopalarla saldırdı, araya girenlere bıçak çektilerKafede dehşet! 15 kişi sopalarla saldırdı, araya girenlere bıçak çektiler #Gaziantep
Müthiş haberi duyurdular: Omicronu yok ediyor Aşı ve tedaviler değişebilir...Müthiş haberi duyurdular: Omicron'u yok ediyor! Aşı ve tedaviler değişebilir...#Koronavirüs
Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sahibini buluyor... Nefesler tutulduPiyango tarihinin en büyük ikramiyesi sahibini buluyor... Nefesler tutuldu#Milli Piyango
Aşırı soğuklar, sıcaklar, yangınlar, kasırgalar ve hortumlar: Felaketler yıllını geride bıraktık, neler yaşadıkAşırı soğuklar, sıcaklar, yangınlar, kasırgalar ve hortumlar: Felaketler yıllını geride bıraktık, neler yaşadık?#İklim Degisikliği
Hükümet yasakladı, Almanlar sınıra koştu... Üç saat bekleyip bagajlarını doldurdularHükümet yasakladı, Almanlar sınıra koştu... Üç saat bekleyip bagajlarını doldurdular #ALMANYA
Bu hayatta beni en çok sevenleri kaybettim'Bu hayatta beni en çok sevenleri kaybettim'#Esra Kazancıbaşı
Comolli her şeyi anlattı İlk Avcıyı düşündüm, Emre hoca olsun dedim, Hayır dedilerComolli her şeyi anlattı! "İlk Avcı'yı düşündüm, 'Emre hoca olsun' dedim, 'Hayır' dediler"#Fenerbahçe
Eskiden prensesti şimdi yabancı bir ülkede kiralık dairede oturuyorEskiden prensesti şimdi yabancı bir ülkede kiralık dairede oturuyor#Kraliyet Ailelerinde 2021 Yılı Böyle Geçti
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son dakika: Alanyaspor'da Farioli dönemi resmen başladı

#Francesco Farioli#Alanyaspor#Bülent Korkmaz
Son dakika: Alanyasporda Farioli dönemi resmen başladı

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, Bülent Korkmaz ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Francesco Farioli'nin getirildiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Alanyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, teknik direktör Francesco Farioli ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreninde konuşan başkanımız Hasan Çavuşoğlu; "Sezon başından bu yana birlikte çalıştığımız Bülent Korkmaz hocamızla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bülent hocamıza ve ekibine, Aytemiz Alanyaspor'umuza vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni hocamız Francesco Farioli bildiğiniz gibi geçen sezon ekibimizde yer almaktaydı. Daha sonra Fatih Karagümrük'e teknik direktör olarak gitmişti. Oradan da geçtiğimiz zamanlarda ayrılmıştı. Biz de Francesco hocamızla yolumuza devam etme kararı aldık. Kendisi bildiğimiz ve inandığımız bir hocamız. Kulübümüze faydalı olacağına da inanıyoruz. Aytemiz Alanyaspor'umuzun daha iyi yerlere gelmesi için çalışmalar yapacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

FARIOLI: "EVİME DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM"

Haberin Devamı

Teknik Direktörümüz Francesco Farioli ise, "Eve döndüğümden dolayı çok mutluyum. Burada olmak benim için büyük bir şeref. Başkanımızla çok iyi bir diyalogumuz var. Beni her zaman destekledi. Bir gün tekrar buluşacağımızı ben giderken de konuşmuştuk. Beni tekrar buraya getirdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Aytemiz Alanyaspor'u hak ettiği yerlere taşımayı hedefliyoruz. Bana bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Teknik Direktörümüz Francesco Farioali’nin ekibi şöyle:

Daniele Cavalletto ve Felipe Sanchez Mateos (Yardımcı Antrenör)

Jarkko Antero Tuomisto (Kaleci Antrenörü)

Francisco Nogales (Bireysel Performans Antrenörü)

Osman Nuri Kul (Analiz)

Giovanni Melchiorre ve Ali Can Sümbül (Kondisyoner)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Francesco Farioli#Alanyaspor#Bülent Korkmaz

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

#2021
Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

#2021

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

#2021
Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

#2021