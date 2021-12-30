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Son Dakika: Alanyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi resmen sona erdi! Farioli...

#Bülent Korkmaz#Alanyaspor#Süper Lig
Son Dakika: Alanyasporda BÃ¼lent Korkmaz dÃ¶nemi resmen sona erdi Farioli...

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu. Alanyaspor'un kÄ±sa süre içerisinde Francesco Farioli'yi göreve getirmesi bekleniyor.

Haberin DevamÄ±

Aytemiz Alanyaspor, teknik direktÃ¶rÂBÃ¼lent Korkmaz ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸarak yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.

Ä°ÅŸte Alanyaspor'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klama;

Teknik DirektÃ¶rÃ¼mÃ¼z SayÄ±n BÃ¼lent Korkmaz ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸarak yollarÄ±mÄ±zÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸ bulunuyoruz. Ä°kinci BaÅŸkanÄ±mÄ±z Kamil KÃ¶seoÄŸlu, Korkmaz ve ekibine kulÃ¼bÃ¼mÃ¼ze katkÄ±larÄ±ndan dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r ederek plaket takdim etti.

FARIOLI GELÄ°YOR

Akdeniz ekibinin, daha Ã¶nce takÄ±mda Ã‡aÄŸdaÅŸ Atan'Ä±n yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Francesco Farioli'yi teknik direktÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revine getirmesi bekleniyor.

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