Son Dakika | Alanyaspor'da Efecan Karaca'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Süper Lig'in lideri Alanyaspor, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Resmi siteden yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize dün uygulanan COVID-19 testlerinde bir futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Alanyaspor'un başarılı futbolcusu Efecan Karaca, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Alanyaspor bu hafta deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

GENÇLERBİRLİĞİ DE AÇIKLADI

Öte yandan Gençlerbirliği Kulübü de Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde yapılan testler sonucunda 2 antrenörde Covid-19'a rastlandığını açıkladı.

Açıklamada, "Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde teknik ekibimizde yer alan 2 antrenörümüzün test sonucu pozitif çıkmıştır. Antrenörlerimizin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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