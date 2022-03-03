Son Dakika: Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde! Gaziantep FK uzatmalarda yıkıldı

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi Aytemiz Alanyaspor, uzatma devrelerinde 2-1'lik skorla kazandı ve yarı finale yükselen taraf oldu.

Akdeniz ekibini öne geçiren 74. dakikada Tayfur Bingöl'den geldi. Djiolobji, 90+2. dakiakada sahne aldı ve karşılaşmayı uzatmaya taşıyan golü kaydetti. Son sözü ise 104. dakikada Oğuz Aydın söyledi

Alanyaspor yarı finalde Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Diğer eşleşmede ise Trabzonspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

6. dakikada Oğuz Ceylan, ceza sahası dışından kaleyi vuruşunda top kalenin üstünden farklı şekilde auta gitti.

32. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Emre Akbaba’nın kaleye gönderdiği sert şut, kaleci Günay’da kaldı.

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38. dakikada duvar paslarıyla rakip ceza sahasına yaklaşan Alanyaspor’da, topu önünde bulan Emre Akbaba yine sol çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin üstünden dışarı çıktı..

42. dakikada defansın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Maxim’in ceza sahası yayı önünden sert şutunu kaleci Marafona kornere çeldi.

45+1. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Emre Akbaba topu direk kaleye gönderdi, kaleci Günay topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

57. dakikada sağ kanatta topla buluşan Efecan Karaca yerden ceza sahası içine gönderdi, Diedhiou’un topun gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

66. dakikada ceza sahası yayından Novais’in yerden şutu kalecinin kucağında kaldı.

66. dakikada çalımla ceza sahası içerisine giren Furkan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yerden şutunu Marafona ayaklarıyla kurtardı.

74. dakikada ceza sahası dışından Novais’in şutu defansa çarpıp Diedhiou’nun önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Diedhiou’nun arka direğe yerden çıkardığı topu, Tayfur boş kaleye gönderdi. 1-0

90+1. dakikada sol kanattan Toşca’nın ortasına hareketlenen Caulker topa dokunarak uzak direğe yolladı, Djilobodji meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. 1-1

102. dakikada Emre Akbaba’nın defansın arkasına yolladığı topa Oğuz Aydın hareketlenip kaleciyle karşı karıya kaldı. Oğuz’un sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

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115. dakikada Borven’in ceza sahası dışından yarım voleyle şutu, kaleci Marafona’da kaldı.

118. dakikada sol kanattan hızlı çıkan Oğuz Aydın, topu ceza sahası yayı üzerinde bekleyen Efkan’a bıraktı. Kaleyi karşıdan gören Efkan’ın şutunu Günay kurtardı.

120+1. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Oğuz Aydın, rakibini çalımlayıp Novais’e bıraktı. Novais’in şutunu kaleci Günay çeldi.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Furkan, Borja, Novais, Emre, Umut, Efecan, Diedhiou, Candeias.

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Ertuğrul, Caulker, Sagal, Doğan, Furkan, Vetrih, Maxim, Figueiredo.