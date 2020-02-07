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Futbol
Haber Giriş: 07.02.2020 - 07:47,Son Güncelleme:/

Son dakika | Alanyaspor Papiss Cisse'nin sözleşmesini uzatıyor

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Son dakika | Alanyaspor Papiss Cisse'nin sözleşmesini uzatıyor

Aytemiz Alanyaspor Yönetimi, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Papiss Cisse için kolları sıvadı. Akdeniz ekibinde hedef, Senegalli golcü ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamak.

1.5 senedir Aytemiz Alanyaspor forması giyen Papiss Cisse, kısa sürede gösterdiği performans ile fark yaratmayı başardı. Senegalli golcü, ilerleyen yaşına rağmen kalitesini gözler önüne serdi. Bu sezon 21 maçta 16 kez rakip fileleri havalandıran ve 2 de gol pası veren 34 yaşındaki forvet için Akdeniz ekibi kolları sıvadı. Turuncu-Yeşilli ekibin yönetimi, Cisse ile sözleşme uzatılması için girişimlere başladı.

Somut adımlar atılacak

Alanyaspor’un hedefinin ise sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız golcü için 1+1 yıllık kontrat olduğu bilgisine ulaşıldı. En kısa sürede yönetimin, Cisse için somut adımlar atması beklendiği bildirildi. Konuyla ilgili resmi açıklamaların önümüzdeki günlerde Alanyaspor Yönetimi tarafından yapılması bekleniyor. (Fanatik)

Son dakika | Alanyaspor Papiss Cissenin sözleşmesini uzatıyor

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