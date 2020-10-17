Son Dakika | Alanyaspor maçı öncesi Galatasaray'da Saracchi sevinci!

Galatasaray’da sezona iyi başlayan isimlerden biri olan Marcelo Saracchi, Süper Lig’de takımının Başakşehir’i deplasmanda 2-0 yendiği maçta sakatlanmıştı. Sol bekin 1 numaralı ismi olan Saracchi’nin yokluğunda Martin Linnes ve Emre Taşdemir bu bölgede mecburen forma giymişti. Sağ kasık adalesinde zorlanma tespit edilen Saracchi’nin tedavisine hemen başlanırken 22 yaşındaki futbolcu bu sebepten Hajduk Split, Fenerbahçe, Rangers ve Kasımpaşa karşılaşmalarında takımını yalnız bırakmıştı. Milli arada sakatlıktan tam anlamıyla kurtulan Uruguaylı oyuncunun artık 11’de başlayabilecek noktaya gelmesi, başta teknik direktör Fatih Terim olmak üzere tüm teknik ekibi çok memnun etti.

Dört gözle bekliyor

Tecrübeli futbolcunun yokluğunda özellikle sol kanatta hem savunma hem de hücum anlamında sıkıntılar yaşayan Cim Bom’da Saracchi’nin, pazartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak zorlu Alanyaspor mücadelesinde ilk 11’deki yerini alması bekleniyor. Deneyimli futbolcunun idmanlarda da bir hayli hırslı olduğu ve formasına tekrar kavuşacağı günü dört gözle beklediği gelen haberler arasında yer alıyor.

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