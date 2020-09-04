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GeriFutbol Son Dakika | Alanyaspor, François Moubandje'yi bir yıllığına kiraladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.09.2020 - 00:11 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Alanyaspor, François Moubandje'yi bir yıllığına kiraladı

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Son Dakika | Alanyaspor, François Moubandje'yi bir yıllığına kiraladı
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Aytemiz Alanyaspor, İsviçreli sol bek François Moubandje'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Dinamo Zagreb takımından defans oyuncusu François Moubandje bir yıllığına kiralık olarak transfer edildi.

Daha önce Toulouse ve Servette takımlarında da forma giyen Moubandje, 21 kez de İsviçre Milli Takımı'nda yer aldı.

Moubandje, Fransa liginde 134 maçta 3 gol, İsviçre liginde ise 45 maçta 1 gol attı

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