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GeriFutbol Son dakika! Alanyaspor, 1960 Münih'ten Efkan Bekiroğlu'nu transfer etti!
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Haber Giriş: 08.07.2020 - 15:24,Son Güncelleme:

Son dakika! Alanyaspor, 1960 Münih'ten Efkan Bekiroğlu'nu transfer etti!

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Son dakika! Alanyaspor, 1960 Münih'ten Efkan Bekiroğlu'nu transfer etti!
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Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Bundesliga 3 ekibi 1860 Münih'in 24 yaşındaki Türk futbolcusu Efkan Bekiroğlu'nu kadrosuna kattı.

Alanyaspor, 1860 Münih'ten Efkan Bekiroğlu'nu transfer ettiklerini sosyal medya hesabından açıkladı. Akdeniz ekibi transferi ''Efkan Bekiroğlu Aytemiz Alanyasporumuzda!'' diye duyurdu.

24 yaşındaki Efkan Bekiroğlu, 1860 Münih formasıyla bu sezon 28 maçta 10 gol atıp 3 asist yapmıştı. Orta sahada forma giyen Bekiroğlu, özellikle uzaktan attığı şutlarla dikkat çekiyor.

Efkan Bekiroğlu'nun 1860 Münih ile sözleşmesi bu sezon sonunda sona ermişti.

 

Son dakika Alanyaspor, 1960 Münihten Efkan Bekiroğlunu transfer etti

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