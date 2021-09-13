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Spor Arena
Haber Giriş: 13.09.2021 - 19:17 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Alanyaspor 1-0 Giresunspor / Maç sonucu

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Son Dakika: Alanyaspor 1-0 Giresunspor / Maç sonucu

Alanyaspor, Süper Lig'in dördüncü haftasında konuk ettiği Giresunspor'u 1-0 yendi.

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  • Alanyaspor - Giresunspor maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Alanyaspor - Giresunspor maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Alanyaspor - Giresunspor maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Alanyaspor - Giresunspor maçından öne çıkan fotoğraflar
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Alanya'da oynanan maçta Aytemiz Alanyaspor'un galibiyet golünü 8. dakikada Awaziem kaydederken asist Emre Akbaba'dan geldi.

Bülent Korkmaz yönetiminde sahadan galibiyetle ayrılan Alanyaspor, 6 puanla 11. sıraya yükseldi.

Henüz puanla tanışamayan Karadeniz ekibi ise son sırada yer aldı. 

Maçtan önemli anlar

8. dakikada Alanyaspor öne geçti. Davidson, ceza sahası dışında kaleyi sol çaprazdan gören noktada yerde kaldı. Faul sonrası Emre Akbaba'nın ceza sahası içine ortasında Awaziem topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0.

32. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Juanfran'ın ceza sahasına yaptığı ortaya ön direkte Emre Akbaba kafayı vururken, top az farkla üstten dışarı çıktı.

36. dakikada sağ kanattan gelişen GZT Giresunspor atağında Zeki Yavru, yakınındaki Suleymanov'a pas çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı.

67. dakikada GZT Giresunspor gole çok yaklaştı. Rakip ceza alanında topla buluşan Flavio'nun sağ kanada gönderdiği topla buluşan Diabate, rakip ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun kaleyi çaprazdan gören pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kornere çeldi.

75. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Juanfran'ın ceza sahasına yaptığı ortada, Davidson'un kafayla vurduğu top üstten dışarı çıktı.

80. dakikada hızlı gelişen GZT Giresunspor atağında Sergio, sol kanattan içeriye topu ortaladı. Balde'nin kafa vurulunda kaleci Serkan Kırıntılı soluna gelen topu güçlükle kornere çıkardı.
Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 1-0 kazandı.

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Milunovic, Fatih, Borja, Awaziem, Umut, Candeias, Emre Akbaba, Diedhiou, Davidson.

Giresunspor: Onurcan, Zeki, Douglas, Alexis, Aziz, Flavio, Pelupessy, Serginho, Suleymanov, Diabate, Doukara.

 

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