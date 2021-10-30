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Son dakika: Al-Sadd'dan Xavi için resmi açıklama! Barcelona...

#Barcelona#Xavi Hernandez#Al-Sadd
Son dakika: Al-Sadddan Xavi için resmi açıklama Barcelona...

Ronald Koeman ile yollarını ayıran Barcelona'nın teknik direktörlük görevine getirmek istediği Xavi Hernandez için kulübü Al-Sadd'dan resmi açıklama geldi.

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Katar ekibi Al-Sadd, Xavi Hernandez'in Barcelona'nın başına geçeceği yönündeki haberler hakkında bir açıklama yaptı.

"Son günlerde dolaşan söylentilere yanıt olarak, Xavi'nin kulübümüzle iki yıllık sözleşmesi daha olduğunun ve ligin zirvesindeki yerimizi koruyarak gelecek maçlarımıza odaklandığımızın bir kez daha bilinmesini isteriz"

XAVI: AL-SADD'A ODAKLANDIM

Al-Sadd'ın açıklamasından önce Xavi de Barcelona iddiaları hakkında yorum yapmamayı tercihy etmiş ve şunları söylemişti:

"Kulübümdeki işime odaklanmış durumdayım. Bundan başka bir şey söyleyemiyorum."

Pep Guardioladan Barcelonaya Xavi tavsiyesi

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GEÇİCİ HOCA GÖREVE BAŞLADI

Barcelona'da Koeman'ın ardından takımın başına 'geçici olarak' Barcelona B takımının teknik direktörü Sergi Barjuan'ın geldiği açıklanmıştı. Barjuan, dün yapılan antrenmanda takımın başında yer aldı.

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#Barcelona#Xavi Hernandez#Al-Sadd

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