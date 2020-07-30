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Son Dakika | Al Nassr yöneticisi, Galatasaray'dan Maicon'un transferini açıkladı!
Al Nassr yöneticisi Abdulaziz Ahmed Baghlaf, Maicon'un bonservisini Galatasaray'dan aldıklarını açıkladı.
Al Nassr yöneticisi Abdulaziz Ahmed Baghlaf, Galatasaray'ın stoperi Maicon için transfer açıklaması yaptı.
Baghlaf, Maicon'un bonservisinin alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, 'Maicon'un bonservisini aldık' ifadeleri yer aldı.
Al Nassr'ın Brezilyalı stoperin transferi için Galatasaray'a 3 milyon euro ödemesi bekleniyor.
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