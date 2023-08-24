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Son Dakika: Al-Ittihad'da Karim Benzema - Nuno Espirito Santo krizi! Fransız golcü ayrılacak mı?

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#Transfer#Karim Benzema#Al-Ittihad
Son Dakika: Al-Ittihadda Karim Benzema - Nuno Espirito Santo krizi Fransız golcü ayrılacak mı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 11:35

Al-Ittihad forması giyen Karim Benzema, kendisini takımda istemeyen ve kaptanlık vermeyen Nuno Espirito Santo'nun yönetiminden rahatsız ve Suudi Arabistan macerasında mutlu değil.

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Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Ittihad'da Karim Benzema - Nuno Espirito Santo krizi yaşanıyor.

Al Awsat'da yer alan habere göre; Fransız golcünün transferini istemeyen teknik direktör Nuno Espirito Santo, taktik anlayışına uymadığını yönetime ilettiği Karim Benzema'ya kaptanlık vermek istemiyor.

BENZEMA MUTLU DEĞİL

Yaşanan gelişmelerin ardından Karim Benzema'nın kulüp yönetimine, teknik direktör Nuno Santo'dan rahatsız olduğunu ve kendisine yapılan davranışın profesyonelce olmadığını söyledi.

Kaptanlık teklifinin reddedilmesinden ve Nuno Espirito Santo'nun kendisine yaklaşımından memnun olmayan deneyimli golcünün, Suudi Arabistan macerasında mutlu olmadığı öne sürüldü.

BENZEMA'NIN AL-ITTIHAD'DAKİ KAZANCI

Son Dakika: Al-Ittihadda Karim Benzema - Nuno Espirito Santo krizi Fransız golcü ayrılacak mı

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#Transfer#Karim Benzema#Al-Ittihad

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