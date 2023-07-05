Son dakika: Al Hilal’in başına geçen Jorge Jesus, Fenerbahçe'den Arao ve Rossi’yi istiyor

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Suudi Arabistan’ın Al Hilal Kulübü’nün başına geçen Jorge Jesus, Fenerbahçe’de birlikte çalıştığı Willian Arao ve Diego Rossi’yi yeni takımına transfer etmek için çalışmalara başladı. Brezilya ve Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre Al Hilal, Arao için sarı lacivertli kulübe 5.5 milyon Euro bonservis bedeli teklif etmeye hazırlanıyor.

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Suudi Arabistan ekibinin, piyasa değeri 9.5 milyon Euro olan Rossi için de 10 milyon Euro civarında bir öneri yapması bekleniyor.

İkinci kez teknik direktörlüğünü üstlendiği Al Hilal ile dün 1 yıllık sözleşme imzalayan Jesus, Suudi Arabistan liginde Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ve N’Golo Kante gibi oyuncuların da yer aldığını hatırlatarak şunları söyledi:

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“Çok karmaşık bir lig olacak. Benim bir avantajım var; kadroda benimle çalışan 11 oyuncuyu tanıyorum. Suudi Arabistan’da Esprito Santo, Pedro Emanuel ve Luis Castro da var. Bu Portekizli teknik direktörlerin kalitesini gösteriyor. Portekizli hocalar, dünyanın en iyileri. Herkes birkaç yıldır bizi kopyalıyor.”

Jesus ayrıca, “Brezilya’ya geri dönmek ister misin?” sorusuna, “Al Hilal’e yeni geldim. 1 yıllık sözleşme yaptım. Bakalım” cevabını verdi.