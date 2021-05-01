Son Dakika: Akhisarspor küme düştü, Süper Lig biletleri son haftaya kaldı! Adana Demirspor, Giresunspor, Samsunspor...

TFF 1. Lig'in 33. haftasındaki 8 mücadele aynı saatte oynandı ve büyük heyecan yaşandı.

Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren 3 takım hata yapmazken, lige yükselecek takımlar son hafta belli olacak.

Haftaya lider giren Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Balıkesirspor'u 3-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

AKHİSAR KÜME DÜŞTÜ

Bir diğer zirve adayı Giresunspor ise Akhisarspor'u 3-0 yenerek ikinci sıradaki yerini korudu. Bu mücadele sonrası Akhisarspor, TFF 1. Lig'den düşen 3. ve son takım oldu.

Yılport Samsunspor da küme düşmesi kesinleşen Ankaraspor'u 3-1 yenerek Süper Lig'e yükselme iddiasını son haftaya taşıdı.

Ümraniyespor'u 1-0 yenen Altay ile Tuzlaspor'u 3-2 yenen Altınordu, TFF 1. Lig'de play-off oynamayı garantiledi.

TFF 1. Lig'de toplu sonuçlar ve puan durumu şöyle;

Adana Demirspor 3 - 0 Balıkesirspor

Altınordu 3 - 2 Tuzlaspor

Keçiörengücü 4 - 1 Menemenspor

Bandırmaspor 3 - 2 Adanaspor

Giresunspor 3 - 0 Akhisarspor

İstanbulspor 1 - 1 Boluspor

Samsunspor 3 - 1 Ankaraspor

Ümraniyespor 0 - 1 Altay

Eskişehirspor 1 - 5 Bursaspor

PUAN DURUMU

1-Adana Demirspor: 67

2-Giresunspor: 67

3-Samsunspor: 67

4-İstanbulspor: 61

5-Altay: 60

6-Altınordu: 57

SON HAFTA OYNANACAK MAÇLAR

Menemenspor - Adana Demirspor

Tuzlaspor - Giresunspor

Adanaspor - Samsunspor

Balıkesirspor - Altınordu

Bursaspor - Keçiörengücü

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