Son Dakika: Akhisarspor küme düştü, Süper Lig biletleri son haftaya kaldı! Adana Demirspor, Giresunspor, Samsunspor...
TFF. 1. Lig'in 33. haftası, oynanan 9 maçla tamamlandı ve Süper Lig biletleri son haftaya kaldı. Zirve mücadelesi veren Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor, karşılaşmaları kazanarak Süper Lig iddialarını son haftaya taşıdılar.
TFF 1. Lig'in 33. haftasındaki 8 mücadele aynı saatte oynandı ve büyük heyecan yaşandı.
Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren 3 takım hata yapmazken, lige yükselecek takımlar son hafta belli olacak.
Haftaya lider giren Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Balıkesirspor'u 3-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.
AKHİSAR KÜME DÜŞTÜ
Bir diğer zirve adayı Giresunspor ise Akhisarspor'u 3-0 yenerek ikinci sıradaki yerini korudu. Bu mücadele sonrası Akhisarspor, TFF 1. Lig'den düşen 3. ve son takım oldu.
Yılport Samsunspor da küme düşmesi kesinleşen Ankaraspor'u 3-1 yenerek Süper Lig'e yükselme iddiasını son haftaya taşıdı.
Ümraniyespor'u 1-0 yenen Altay ile Tuzlaspor'u 3-2 yenen Altınordu, TFF 1. Lig'de play-off oynamayı garantiledi.
TFF 1. Lig'de toplu sonuçlar ve puan durumu şöyle;
Adana Demirspor 3 - 0 Balıkesirspor
Altınordu 3 - 2 Tuzlaspor
Keçiörengücü 4 - 1 Menemenspor
Bandırmaspor 3 - 2 Adanaspor
Giresunspor 3 - 0 Akhisarspor
İstanbulspor 1 - 1 Boluspor
Samsunspor 3 - 1 Ankaraspor
Ümraniyespor 0 - 1 Altay
Eskişehirspor 1 - 5 Bursaspor
PUAN DURUMU
1-Adana Demirspor: 67
2-Giresunspor: 67
3-Samsunspor: 67
4-İstanbulspor: 61
5-Altay: 60
6-Altınordu: 57
SON HAFTA OYNANACAK MAÇLAR
Menemenspor - Adana Demirspor
Tuzlaspor - Giresunspor
Adanaspor - Samsunspor
Balıkesirspor - Altınordu
Bursaspor - Keçiörengücü
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