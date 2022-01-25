Son Dakika: Ajax'tan Christian Eriksen açıklaması geldi! Takım bulana denk gençlerle çalışacak...

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Hollanda devi Ajax, EURO 2020'de geçirdiği kalp krizi sonrasında Inter'den ayrılmak zorunda kalan ve şu anda kulüpsüz olan Christian Eriksen'in yeni bir takım bulana kadar Jong Ajax'la antrenmanlara çıkacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama, "Efsaneler her zaman hoş karşılanır. Christian Eriksen bu hafta Jong Ajax ile antrenmanlara çıkıyor. Danimarklı futbolcu yeni bir takım bulana kadar formunu korumak adına idmanlarına devam edecek." denildi.

BRENTFORD'UN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Premier Lig ekiplerinden Brentford, Danimarka'nın EURO 2020'de Finlandiya ile oynadığı mücadelede kalp krizi geçiren ve Serie A kuralları gereği Inter'den ayrılmak zorunda kalan Christian Eriksen'e 6 aylık sözleşme teklif etmişti.

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Ülkesi Danimarka'nın güçlü takımlarından Kopenhag, daha önce tecrübeli oyuncuya sözleşme teklif etmiş ancak Christian Eriksen bu teklifi geri çevirmişti.

Bir süre altyapısında yetiştiği Odense ile antrenmanlara çıkan 29 yaşındaki futbolcuya son teklif Premier Lig temsilcisi Brentford'dan gelmişti. The Athletic'in haberine göre Brentford, 29 yaşındaki futbolcuya 6 aylık sözleşme teklifi yapmıştı.

Söz konusu haberde; Christian Eriksen'in sağlık durumunda sorun olmaması halinde mukavelesinde 1 yıl uzatma opsiyonunun da bulunacağı kaydedilmişti.

HEDEFİ MİLLİ TAKIMLA BİRLİKTE 2022 DÜNYA KUPASI

Geçtiğimiz haftalarda profesyonel Futbol kariyerine devam etmek istediğini söyleyen Eriksen, hedefinin Danimarka Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'na gidebilmek olduğunu dile getirmişti. Eriksen'in menajeri Martin Schoots da yıldız ismin Premier Lig'e dönmesinin 'eve dönmek' gibi hissetireceğini belirtmişti.