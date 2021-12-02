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Son Dakika: Ajax'tan Beşiktaş'a şoke eden mektup!

#Beşiktaş#Ajax#Mektup
Son Dakika: Ajaxtan Beşiktaşa şoke eden mektup

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, grubunda oynadığı 5 maçı da kaybetti. Siyah-Beyazlıların yenildiği müsabakalardan biri de deplasmanda oynadıkları Ajax mücadelesiydi. Kartal'ı 2-0 mağlup eden Ajax, Beşiktaş'tan ilginç bir talepte bulundu.

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Beşiktaş'ın 28 Eylül'de Ajax'a 2-0 yenildiği maçta çıkan tribün olayları Beşiktaş'a ekstra maliyete neden oldu.

Johan Cruyff Stadı'ndaki deplasman bölümünde meydana gelen taşkınlıklardan dolayı Siyah-Beyazlılara UEFA tarafından 20 bin Euro ceza kesilirken yapılan itiraz da reddedildi.

Asıl şok ise Ajax'ın UEFA'ya zararlarının Beşiktaş'tan tazmin edilmesi için yaptığı başvuru ile yaşandı.

Sabah'ın haberine göre; Hollanda kulübünün CEO'su Edwin van der Sar, konuyla ilgili Beşiktaş'a gönderdiği yazıda, uğradıkları zararı tek tek faturalandırdı.

MEŞALELER TRİBÜNLERE ZARAR VERDİ

Yazıda, yakılan meşalelerin tribünlerde zarar oluşturduğu, iki tane dijital ekran ve tuvaletlerin kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Ayrıca, meşalelerin alt tribünde yer alan Ajax taraftarları üzerine atıldığı için çok sayıda kişinin yerlerini terk edip, evlerine gitmek durumunda kaldıkları ifade edildi.

Sar, söz konusu taraftarlara bilet bedellerinin iade edildiğini ve ortaya çıkan 85 bin 722 Euro'luk zarardan Beşiktaş'ı sorumlu tuttuklarını dile getirdi.

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DEPLASMAN YASAĞI UYARISI!

UEFA'NIN Beşiktaş'a geçmişte Lyon'da yaşanan olayları hatırlatarak "Dortmund maçında da benzeri durum yaşanırsa önümüzdeki sezonlar için deplasman yasağı getirebiliriz" şeklinde uyarıda bulunduğu belirtildi.

Siyah-Beyazlı yönetim ise 7 Aralık Salı günü Almanya'da oynanacak Dortmund karşılaşmasına gidecek 3 bin taraftarının olaysız bir şekilde takımlarını desteklemesini istiyor.

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#Beşiktaş#Ajax#Mektup

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