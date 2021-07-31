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GeriFutbol Son dakika: Ajax'ın 16 yaşındaki futbolcusu Noah Gasser trafik kazasında hayatını kaybetti!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 31.07.2021 - 14:09 | Son Güncelleme:

Son dakika: Ajax'ın 16 yaşındaki futbolcusu Noah Gasser trafik kazasında hayatını kaybetti!

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Son dakika: Ajax'ın 16 yaşındaki futbolcusu Noah Gasser trafik kazasında hayatını kaybetti!

Ajax'ın 16 yaşındaki futbolcusu Noah Gesser'in trafik kazasında hayatını kaybettiği açıklandı. Hollanda basınına göre Gasser'in 18 yaşındaki abisi de aynı kazada yaşamını yitirdi.

Hollanda ekibi Ajax'ın 16 yaşındaki futbolcusu Noah Gesser, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Ajax Kulübü, Gesser'in doğduğu şehir IJsselstein'da dün akşam geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hollanda basınında, kazada genç futbolcunun 18 yaşındaki ağabeyinin de hayata veda ettiği belirtildi.

Gesser, Alphense Boys ve Almere City'de oynadıktan sonra 2018'de Ajax'a transfer olmuştu. Genç forvetin bu sezon Ajax'ın 17 yaş altı takımında forma giymesi bekleniyordu.

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