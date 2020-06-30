MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika | Ajax, Ryan Babel'e veda etti! Galatasaray'a dönüyor...
GeriFutbol Son dakika | Ajax, Ryan Babel'e veda etti! Galatasaray'a dönüyor...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Spor Arena Dış Haber
Haber Giriş: 30.06.2020 - 12:45,Son Güncelleme:

Son dakika | Ajax, Ryan Babel'e veda etti! Galatasaray'a dönüyor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika | Ajax, Ryan Babel'e veda etti! Galatasaray'a dönüyor...
Abone Olgoogle-news

Hollanda Eredivisie ekibi Ajax, Galatasaray'dan kiraladığı futbolcu Ryan Babel'e veda etti.

Ajax, sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 33 yaşındaki Hollandalı futbolcu Ryan Babel'e ve Benfica'dan kiralanan Bruno Varela'ya veda etti. Ajax'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Buradaki son günleri. Gelecekte başarılar" ifadesi kullanıldı.

Böylece Galatasaray'da 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ryan Babel Sarı-kırmızılı takıma geri dönmüş oldu.

Son dakika | Ajax, Ryan Babele veda etti Galatasaraya dönüyor...

 

Son dakika | Ajax, Ryan Babele veda etti Galatasaraya dönüyor...

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle