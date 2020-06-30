Son dakika | Ajax, Ryan Babel'e veda etti! Galatasaray'a dönüyor...

Ajax, sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 33 yaşındaki Hollandalı futbolcu Ryan Babel'e ve Benfica'dan kiralanan Bruno Varela'ya veda etti. Ajax'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Buradaki son günleri. Gelecekte başarılar" ifadesi kullanıldı.

Böylece Galatasaray'da 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ryan Babel Sarı-kırmızılı takıma geri dönmüş oldu.

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