Son Dakika: Ajax - Beşiktaş maçından sonra dikkat çeken yorum! "Hiç hata yapmadı, imkansızdı..."

Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında Ajax ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Johan Cruyff Arena'da oynanan maçı Ajax 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 17. dakikada Steven Berghuis ve 43. dakikada Sebastien Haller kaydetti.

Beşiktaş'ta Michy Batshuayi'nin 10. dakikadaki şutunda top direkten döndü, Kenan Karaman'ın 62. dakikada attığı gol ise hakem Benoit Bastien'in faul düdüğü sebebiyle geçerlilik kazanmadı.

Alınaın bu sonucun ardından Ajax puanını 6'ya çıkardı. Beşiktaş ise ikinci haftayı da puansız tamamladı.

SPOR YAZARLARI NE DEDİ?

GÜNTEKİN ONAY: BEKLENTİLERİN ÇOK ÜZERİNDEYDİ

Dünkü koşullarda Beşiktaş için 2-0’lık mağlubiyet hiç de kötü bir skor değil. Amsterdam’a 12 eksikle giden Beşiktaş, mevcut kadrosuyla elinden gelen tüm mücadeleyi gösterdi. Umut’un da sakatlanmasıyla son 20 dakikayı U19 takımının iki stoperiyle oynamak durumunda kalan siyah beyazlılar, güçlü rakibi karşısında oyunun büyük bölümünde çaresiz kaldı.

Tüm olumsuzluklar içinde Batshuayi ile öne geçme şansı yakalayan ancak direğe takılan temsilcimiz, ikinci yarıda da Kenan’ın ağlara gönderdiği topta bu kez de Fransız hakemin ucuz düdüğünün gazabına uğradı. Omuz omuza nizami şarja Şampiyonlar Ligi seviyesinde faul çalıp gol iptal etmek bu kadar kolay olmamalı.

CAN BOZDOĞAN ÇOK İYİYDİ BERKAY DA HİÇ HATA YAPMADI

Orta alanda 2001 doğumlu Can çok iyi bir maç çıkartırken sonradan oyuna giren 2003 doğumlu Berkay da hiç hata yapmadan maçı tamamladı. Böyle genç bir kadroyla Ajax deplasmanında özellikle ikinci yarıda oynanan futbol beklentilerin çok üzerindeydi.

Ajax çok formda ve özellikle de evinde oynadığı maçlarda bu sezon adeta devleşti. Bu takımın Portekiz şampiyonu Sporting’e deplasmanda 5 gol attığını da hesaba katarsak dünkü koşullarda 2-0 hiç de kötü bir skor değil. Gençlere güvenen ve şans veren, mevcut durumda enseyi karartmayan Sergen Yalçın’ı da ayrıca kutlamak gerekiyor.

Beşiktaş, eksiklerin de dönüşü ile Şampiyonlar Ligi’ne 3’üncü haftada başlangıç yapacak gibi gözüküyor. Ancak 52 bin kişiyle oynayan Ajax gibi Beşiktaş da Şampiyonlar Ligi’nde iç saha maçlarını dolu tribünler önünde oynamanın formülünü aramalı.

UĞUR MELEKE: HOLLANDA İLE ARAMIZDAKİ FARK NASIL BU KADAR AÇILDI?

Dün Amsterdam’da oynanan maçın teknik analizini yapmak zor. Şampiyonlar Ligi’nde 13 eksikli herhangi bir takımın Amsterdam’a gelip Ajax’la baş etmesi zaten kolay iş değil. Hele Beşiktaş gibi Devler Ligi’nin mütevazı takımlarından birinin bu kadar eksiği tolere etmesi imkânsızdı. Siyah beyazlılar ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiler, savaştılar, ancak kalite farkı çok büyüktü doğal olarak.

Dünkü maçı izlerken başka bir detay takıldı aklıma: 2019’un sonunda UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye 10’uncu, Hollanda 11’inci basamaktaydı. Ancak bugün Hollanda’nın 7’nci olduğu sıralamada biz 18’inci basamağa gerilemiş durumdayız.

MARTTA 4-2 YENMiŞTiK

İki ülkenin ulusal takımları da Dünya Kupası elemelerinde martta oynadığında biz 4-2 kazanmıştık. Eylül’deyse 6-1 yenildik. Bu arada son iki ay içinde PSV Eindhoven Galatasaray’ı iki kez mağlup ederken, Ajax da dün Beşiktaş’ı geçti. Tamam Hollanda’nın futbol kültürüyle bizi kıyaslamak elbette imkânsız. Kıtanın devlerinden biriler ve Dünya Kupaları/Avrupa şampiyonaları dahil her platformda favori olabilirler. Ancak çok kısa süre önce Türk futbolu hem kulüpler, hem ulusal takım seviyesinde Hollanda’ya bu kadar yakın gözükürken şimdi nasıl bu kadar mesafe oluştu?

Büyük plana değil küçük plana bakmak istiyorum burada. İki ülke futbolu arasındaki mantalite, altyapı, sistem, organizasyon gibi temel farkların elbette bilincindeyim. Ancak orta-uzun vadede değil, kısa vadede neleri daha iyi yapabilirdik onu düşündüm sadece. İki basit konuyu daha iyi ele alabilirdik bence:

DEĞİŞİKLİK YAPMALIYIZ

1- Süper Lig’in 20 takımlı olması temsilcilerimizdeki sağlık problemlerini artırdı sanki. Geçen hafta içini dinlenerek geçirebilecekken maç oynadılar ve sakatlık sayısı patladı. Bu ligin acilen 18 takıma dönmesi lazım. Hatta mümkünse 16’ya.

2- Süper Lig takvimimizi de Temmuz sonu-Nisan sonu olarak değiştirmemiz gerek. Artık biz bir ön elemeler ülkesiyiz ve takvimimizi de ona göre yeniden dizayn etmemiz lazım.

LİZBON’DA 27 FAUL

Ajax kendi kategorisinde mükemmele yakın bir takım. Çok yetenekli bir oyuncu grubu var ve topa sahip olduklarında onlara çare üretmek hiç kolay değil. Ancak Lizbon’da kaybettikleri toplar sonrası sürekli küçük fauller yaparak oyunu kesmişlerdi. Maçı 27 faulle bitirmişlerdi. Dün Bastien müsamaha gösterdi bu küçük faullere.

BEŞiKTAŞ’IN PRAGMATiK OYNAMASI ZOR

Ajax Hollanda Ligi’nde, Beşiktaş da Türkiye Ligi’nde benzer bir top oynuyorlar. Hemen her rakibe karşı topa sahip oluyorlar, stoperleri dahil tüm oyuncularıyla rakip yarı alana yerleşiyor ve her dakikayı domine etmeyi deniyorlar. Eredivisie’de ortalama yüzde 67 topa sahip olan Ajax, Beşiktaş’a da karşı Hollanda Ligi’nde ne oynuyorsa yine aynı planı uyguladı. Ancak Beşiktaş’ın Süper Lig’deki planını Amsterdam’a taşıması imkansızdı. Zira sahaya as 11’le değil, yedek ağırlıklı bir 11’le çıkmak zorunda kaldılar. Ve rakiplerini kendi yarı sahalarında karşılamayı, kontra atak oynamayı denediler. Pragmatik bir oyundu yani amaçlanan. Beşiktaş’ın da böyle bir oyun ezberi yok. Uygulamaları çok zordu doğal olarak.

SON iKi SPORTiNG MAÇI

Önceki gün düzenlenen basın toplantısında Sergen Yalçın, sakatlıkları bulunan 11 oyuncudan Mehmet Topal dışındaki 10’unun milli maç arası sonrası iyi olabileceğini belirtmişti. Beşiktaş’ın ekim ortası ve kasım başında peş peşe iki Sporting Lizbon maçı var. Hedef tam kadroyla o maçlar olmalı artık.

KUSURSUZ DEĞiLLER

Tabii Ki Ajax da kusursuz değil. erik Ten Hag’ın takımının da handikapları var. Dünyada hiçbir takım mükemmel değil. Mesela Hollandalılar’ın tamamlayamadıkları hücumlarda Beşiktaş’ın geçiş oyunuyla tehdit oluşturabileceğini umut ettik ama çok fazla gerçekleşmedi bu plan. Zira temsilcimiz kazandığı topları çabuk geri kaybetti. Özellikle Kenan Karaman’a oynanan uzun metrajlı topları indiremedi milli futbolcu. 38 yaşındaki kaleci remko pasveer’i de uzaktan şutlarla zorlayabiliriz diye umut etmiştim ama ona da çok imkan bulamadı Beşiktaşlılar doğrusu.

2003’LÜ iKi STOPER

Beşiktaş maçı 2001’li bir kaleci, 2003’lü iki stoper ve 2001’li bir orta saha oyuncusuyla bitirdi dün. Umarız bu futbolcular harika birer kariyer yaparlar ve Amsterdam’daki bu zor akşamı hep gülümseyerek hatırlarlar. Dün gecenin sanırım en olumlu notu bu.