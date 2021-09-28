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Son dakika: Ajax - Beşiktaş maçında Fransız hakemden skandal karar! Top ağlara gitti ama...

#Beşiktaş#Ajax#Şampiyonlar Ligi
Son dakika: Ajax - Beşiktaş maçında Fransız hakemden skandal karar Top ağlara gitti ama...

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Ajax ile karşılaşan temsilcimiz Beşiktaş'ın Kenan Karaman ile bulduğu golü Fransız hakem Benoit Bastien faul gerekçesiyle iptal etti. Pozisyon çok tartışıldı. Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin, itirazları sonucu sarı kart gördü.

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Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın deplasmanda Ajax ile karşılaştığı maçın ikinci yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Beşiktaş, ikinci yarıya daha iyi başladı ve rakip ceza alanında tehlikeli pozisyonlar yakalamaya başladı. Dakikalar 62'yi gösterdiğinde savunma arkasına hareketlenen Kenan Karaman, iki rakibiyle girdiği mücadelede topu önüne alıp karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.

Son dakika: Ajax - Beşiktaş maçında Fransız hakemden skandal karar Top ağlara gitti ama...

HAKEM DÜDÜĞÜNÜ ÇALDI

Kenan Karaman ve Beşiktaşlı oyuncular gole sevinirken Fransız hakem Benoit Bastien, faul düdüğünü çaldığını işaret etti. Kendinden emin şekilde faulü işaret eden BAstien'e Beşiktaşlı futbolcular ve kenar yönetimi itiraz etti ama karar değişmedi.

GOLDEN ÖNCE DÜDÜĞÜNÜ ÇALDIĞI İÇİN VAR DEVREYE GİREMEDİ

Pozisyonun tekrarı izlendiğinde hakemin düdüğünü golden önce çaldığı ve bu yüzden VAR'ın devreye giremediği görülüyor.

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MURAT ŞAHİN SARI KART GÖRDÜ

Geçerlilik kazanmayan gol sonrası kenarda itirazlarını devam ettiren Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin sarı kart gördü.

"HAKEM BUZ GİBİ GOLÜ YEDİ"

Exxen platformunda maçı anlatan spiker Melih Gümüşbıçak, Fransız hakem Benoit Bastien'in faul kararı sonrası 'Buz gibi golü yedi' şeklinde yorum yaptı.

* Görüntüler Exxen'den alınmıştır

Son dakika: Ajax - Beşiktaş maçında Fransız hakemden skandal karar Top ağlara gitti ama...

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#Beşiktaş#Ajax#Şampiyonlar Ligi