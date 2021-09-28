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Son dakika: Ajax - Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın: Sevindirici olan şey...

#Sergen Yalçın#Beşiktaş#Ajax
Son dakika: Ajax - Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın: Sevindirici olan şey...

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, 2-0'lık Ajax maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Sergen Yalçın'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Zor bir oyun oldu. Bu seviyelerde işler kolay olmuyor. Oyun planımız doğru işledi. 1 ve 2. bölgede bekleyelim ve rakibi sıkıştırıp pozisyon bulalım diye düşünmüştük. İlk pozisyponu da biz bulduık, golü atabilirdik. İyi mücadele etti oyuncularım. Rakip de pozisyonlara girdi. Kolay değil bu seviyede oynamak. İlk kez burada oynayan oyuncular var. Performanslarından memnunuz ama skordan memnun değiliz. Serdar bana göre çok iyi oynadı. 17-18 yaşında herkese nasip olmaz burada oynamak. Mücadelelerinden memnunuz. Daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi ama söyleyecek fazla bir şey yok. İnşallah sonraki maçlar daha iyi olur.

"SAKAT VERMEMEMİZ SEVİNDİRİCİ"

İşimiz zor. Geriden gelip yakalamak kolay olmayacak. İki Sporting maçı gruptaki durumumuzu belli eder. Ne olabilir o an bilmiyoruz tabii ki. Bugün sevindirici olan bir şey de sakat vermememiz. Ayağı kalkarken biraz dizim ağrıdı. Stadın konumu çok güzel, çok beğendim. Oyunu rahat okuyabiliyoruz yukarıda oturduğumuz için.

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#Sergen Yalçın#Beşiktaş#Ajax