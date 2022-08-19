Son Dakika: Ahmetcan Kaplan resmen Ajax'ta! Trabzonspor dev bonservisi KAP'a bildirdi... İşte sözleşme detayları ve maliyeti...

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, 19 yaşındaki stoper Ahmetcan Kaplan'ın Hollanda devi Ajax'a transfer olduğunu KAP'a bildirdi.

Bordo mavili kulüp tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre; Ajax, genç savunmacıyı kadrosuna katmak için kontratında yer alan 9.5 milyon Euro'luk sözleşme fesih bedeli ödeyecek.

Öte yandan, Ahmetcan Kaplan'ın önümüzdeki dönemde başka bir kulübe transfer olması halinde 9.5 milyon Euro'yu aşan bonservis bedelinin %15'i Ajax tarafından Trabzonspor'a ödenecek.

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SÖZLEŞME DETAYLARI KAP'A BİLDİRİLDİ

Profesyonel futbolcumuz Ahmetcan Kaplan'ın Ajax Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Ajax, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 9.500.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca, oyuncunun başka bir kulübe transferi halinde, 9.500.000.-EUR'u aşan kısmın %15'i Ajax tarafından Kulübümüze ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, elde edilen transfer gelirinin %5.3 ü oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

AJAX 5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Trabzonspor'un KAP bildirimlerinin ardından Ajax, Ahmetcan Kaplan ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Yapılan açıklamada, 19 yaşındaki savunmacının 30 Haziran 2027 yılına kadar Ajax forması giyeceği kaydedildi.

883 DAKİKA SÜRE ALDI, BİR ASİST YAPTI

Ahmetcan Kaplan, geçen sezon Süper Lig'de 883 dakika süre almıştı. Geçtiğimiz yıl ilk kez Süper Lig'de boy gösteren genç savunmacı, 13 Süper Lig maçında görev almış ve bir asist üretme başarısı göstermişti.

TRABZONSPOR ÜRETTİKLERİYLE TRANSFERİN GÖZDESİ

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Türkiye'de 55 yıllık geçmişi bulunan Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 48 yıllık tarihinde şampiyonluk sığdıran kulüplerden biri. Yaşadığı şampiyonlukları kendi yöresinden yetiştirdiği oyuncularla elde etmesiyle ön plana çıkan Karadeniz ekibi, son dönemlerde transfer sirkülasyonu yaşayan kulüplerin başında geliyor. 38 yıl sonra ligde istediği sportif başarıyı geçtiğimiz sezon yaşadığı şampiyonluk sevinciyle dünya gündemine oturan Trabzonspor, transferin en çok konuşulan takımı oldu.

TRANSFER ETTİĞİ YILDIZLARDAN DEĞİL, KEŞFETTİĞİ GENÇ YETENEKLERDEN KAZANDI

Trabzonspor, transfer ettiği yıldızlardan değil, keşfedip vitrine çıkardığı isimlerden kasasını doldurdu. Geçmiş yıllarda birçok oyuncu transfer edip gönderen Trabzonspor, yıldız diye tabir edilen birçok oyuncuyla yollarını sorunlu bir şekilde ayırırken, önemli zararlara uğradı. Keşfedip vitrine çıkardığı isimlerden ise kasasına para sokarak yollarını ayırdı.

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SON ÖRNEĞİ AHMETCAN KAPLAN

Trabzonspor, bunun en son örneğini ise Hollanda ekibi Ajax'a transferi resmi olarak açıklanan Ahmetcan Kaplan'da gerçekleştiriyor. 9 Milyon 500 Bin Euro gibi önemli bir ücrete Hollanda takımına transfer olan genç stoper, altyapısında yetiştirdiği bordo-mavili kulübe önemli bir gelir getirecek.

YUSUF YAZICI KAPILARI YENİDEN AÇTI

Bordo-mavili kulüp altyapısında yetiştirdiği Yusuf Yazıcı da, Karadeniz ekibine önemli gelir getiren oyuncuların başında geliyor. Fransa temsilcisi Lille'nin 16 Milyon 500 Bin Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı, altyapıdan yetişen oyunculara ışık olmuştu. Karadeniz ekibi aynı dönemde 23 Milyon Euro gibi resmi teklif aldığı Abdulkadir Ömür'ü ise kadrosunda tutmuştu. Bordo-mavili kulüpte son 3 sezondur transferi en çok konuşulan isimlerin başında gelen Uğurcan Çakır ise kadroda yer alıyor.

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ALEXANDER SORLOTH İLE ZİRVE YAPTI

Trabzonspor'un son dönemde gelir elde ettiği en önemli isimlerin başında ise Alexander Sörloth ismi ön plana çıkıyor. İngiltere ekibi Crystal Palace'in gözden çıkardığı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katan Karadeniz ekibi, forvet oyuncusuna önemil bir ivme kazandırdı. Oyuncuyu RB Leipzig'e 20 Milyon Euro'ya transfer ederek 10 Milyon Euro gibi önemli bir gelir elde etti. Geri kalan 10 Milyon Euro ise İngiliz kulübene gitti.

YURT DIŞINA İLK TRANSFER HAMİ MANDIRALI

Trabzonspor'un yerli oyuncu olarak yurt dışına transferi Hami Mandıralı ile başladı. 10 yaşında Trabzonspor'a katılan Mandıralı, iki sezon dışında tüm sezonları bordo-mavili takımda geçirdi. Trabzonspor'da attığı bir birinden güzel goller yanında mesafe tanımaksızın yaptığı sert şutlarla ünlenen Hami, 1998 yılında Bundesliga takımlarından Schalke 04'de transfer oldu.

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KEŞFEDİLEN YILDIZ SHOTA

İkiz kardeşi Arçil Arveladze ile birlikte Dinamo Tiflis takımında futbol oynadıkları dönemde Trabzonspor tarafından keşfedilen Shota Arweladze, bordo-mavili takımın Avrupa futboluna kazandırdığı önemli yıldız oyuncularda biri oldu. Trabzon'a geldiğinde çok genç olmasına rağmen gösterdiği performans ile penaltı atmadan 25 gol ile gol kralı olan Shota, Trabzonspor'a ve kendisine çok şey kattı. Shota'nın Trabzonspor'da gösterdiği bu performans genç yetenek avcısı Ajax'ın dikkatini çekti ve bu oyuncuyu transfer etti. Teknik adam olarak kariyerini sürdüren Shota, bordo-mavili kulüpte kısa bir süre çalıştı.

GÖKDENİZ VE FATİH TEKKE İKİLİSİ

17 yaşında Trabzonspor A Takımı'na yükselen Fatih Tekke sürekli değişen teknik adamlar yüzünden kadroda kendisine yer bulamadı. Birçok Anadolu kulübüne kiralanan oyuncu son olarak Gaziantepspor'a gitti. Fatih Tekke, 2002-2003 sezonunda Trabzonspor'a geri döndü. Takıma katılmasıyla Trabzonspor iyi bir çıkış yakaladı. Bordo-mavili takım, Fatih Tekke döneminde 2 Türkiye Kupası ve 2 kez de ligde 2. oldu. Ligde gol krallığı tahtına da oturan Tekke, 2006-2007 sezonu başında Trabzonspor'a 7.5 milyon Euro öneren Rusya'nın Zenit St. Petersburg takımına transfer oldu ve bu takımda UEFA Kupası'nı kaldırdı. Bordo-mavili takımın altyapı ürünlerinden olan Gökdeniz Karadeniz ise Fatih Tekke'nin ardından rekor bir ücretle, Trabzonspor’dan Rusya’nın Rubin Kazan takımına 8 milyon 700 bin Euro'ya transfer oldu.

İSPANYA'YA GİDEN İLK OYUNCU ERSAN MARTİN

Trabzonspor forması altında kendini ispatlayan diğer oyuncusu ise Ersan Martin oldu. Bordo-mavili takıma gelmeden önce Beşiktaş, Denizlispor, Göztepe ve Ankaraspor formalarını giyen golcü futbolcu, Trabzonspor'un ardından İspanyol Recreativo Huelva'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TRABZONSPOR'DAN PORTO'YA GİTTİ

Trabzonspor tarafından keşfedilen ve Avrupa futboluna kazandırılan diğer oyuncu ise Milan Stepanov. Dönemin Teknik Direktörü Vahid Halilhodzic tarafında Sirbistan'ın FK Vojvodina Novi Sad takımından Trabzonspor'a kazandırılan Stepanov, gösterdiği performans ile Chelsea gibi devlerin takibine alındı. Oyuncu 2007-2008 sezonu başında Portekiz'in başarılı takımı Porto'ya transfer oldu.

TOLGA SEYHAN SHAKHTAR DONETSK'E TRANSFER OLDU

Trabzonspor'un yurt dışına transfer ettiği oyuncular arasında Tolga Seyhan da yer alıyor. 2003 yılında Teknik Direktör Ziya Doğan'ın isteği üzerine Malatyaspor'dan, Trabzonspor'a transfer olan oyuncu 2005 yılında Mircea Lucescu'nun yoğun çabalarıyla Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına transfer oldu

UMUT BULUT FRANSA'NIN YOLUNU TUTTU

Trabzonspor'un para kazandığı bir diğer isim ise Umut Bulut oldu. Bulut, 28 Haziran 2011 tarihinde Fransa'nın Toulouse Kulübü'ne 3 milyon 500 bin Euro karşılığından transfer oldu.

3 Haziran 2011 tarihi itibariyle Trabzonspor ile 5 yıllık anlaşma yapan yapan Paulo Henrique, 3 yıl bordo-mavili kulüpte forma giydikten sonra Çin'in Süper Lig ekiplerinden Shanghai Greenland Takımı'na 4 milyon Euro'ya transfer oldu. Karadeniz ekibinin büyük umutlarla transfer ettiği Adrian Mierzejewski, bordo-mavili forma altında bekleneni veremese de bazı maçlarda ortaya koyduğu performansla etkisini göstermişti. 5 milyon 300 bin Euro gibi yüksek bir bonservis bedeli ile transfer olan Mierzejewski, 2 sezon formasını giydiği Trabzonspor'un ardından, 3 milyon 200 bin Euro karşılığında Al Nassr'a gitti.