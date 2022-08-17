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Son dakika: Ahmetcan Kaplan Ajax’a transfer oldu! Trabzonspor büyük gelir elde edecek

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#Transfer#Trabzonspor#Ahmetcan Kaplan
Son dakika: Ahmetcan Kaplan Ajax’a transfer oldu Trabzonspor büyük gelir elde edecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 07:00

Trabzonspor, 19 yaşındaki stoper için Hollanda kulübünden 9.5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satışın kârından yüzde 15 pay alacak.

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Trabzonspor’da Ahmetcan Kaplan’ın Ajax’a transfer süreci tamamlandı. 19 yaşındaki defans oyuncusu, dün Kopenhag maçının ardından bordo mavili kafileden ayrılarak Hollanda ekibine imza atmak için Amsterdam’a gitti.

4.5 MiLYON EURO’SU PEŞiN

Trabzonspor, altyapısından yetişen Ahmetcan için Ajax’tan 9.5 milyon Euro bonservis bedeli alacak. Hollanda kulübü bu paranın 4.5 milyon Euro’sunu peşin ödeyecek, geri kalan miktarı 2 taksitte verecek. Ajax ayrıca bir sonraki satış karından yüzde 15’lik bölümü Trabzonspor’a verecek. Bordo mavili formayla 18 resmi maça çıkıp 1 asist yapan Ahmetcan Kaplan, 1’er kez Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası ile 2 Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

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#Transfer#Trabzonspor#Ahmetcan Kaplan

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