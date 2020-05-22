Son Dakika | Ahmet Nur Çebi'nin son corona virüsü testi negatif çıktı!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ikinci corona virüsü testi negatif çıktı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi’’ye, 13.05.2020 tarihli pozitif sonuç alınan Covid-19 testinin ardından yapılan Antikor tarama testi ve 21.05.2020 tarihli Covid-19 testi ile klinik tarama çalışmaları negatif sonuçlanmıştır. Başkanımız Covid-19 enfeksiyonu ile ilgili herhangi bir bulgu göstermemekle birlikte gerekli takip ve izolasyon süreci Sağlık Bakanlığımızın önerileri doğrultusunda devam etmektedir.



Yönetim Kurulu üyelerimize de ilgili tarihlerde yapılan tüm Covid-19 testleri negatif sonuçlanmıştır.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Muhabirimizi İsmail Er, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmeyi açıklamıştı:

Bundesliga maçları ÜCRETSİZ CANLI YAYINLA Misli.com'da! Oynamak/İzlemek için buraya tıklayın!