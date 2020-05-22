Son Dakika | Ahmet Nur Çebi'nin son corona virüsü testi negatif çıktı!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin son corona virüsü testinin negatif çıktığı açıklandı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ikinci corona virüsü testi negatif çıktı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi’’ye, 13.05.2020 tarihli pozitif sonuç alınan Covid-19 testinin ardından yapılan Antikor tarama testi ve 21.05.2020 tarihli Covid-19 testi ile klinik tarama çalışmaları negatif sonuçlanmıştır. Başkanımız Covid-19 enfeksiyonu ile ilgili herhangi bir bulgu göstermemekle birlikte gerekli takip ve izolasyon süreci Sağlık Bakanlığımızın önerileri doğrultusunda devam etmektedir.
Yönetim Kurulu üyelerimize de ilgili tarihlerde yapılan tüm Covid-19 testleri negatif sonuçlanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Muhabirimizi İsmail Er, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmeyi açıklamıştı:
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