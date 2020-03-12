Son Dakika | Ahmet Nur Çebi'den seyircisiz oynama kararı hakkında açıklama!

Başakşehir-Kopenhag maçını izlemek için Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yerini alan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önemli açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi sözlerine "Sayın Göksel Gümüşdağ'a teşekkür ediyoruz. Birlik ve beraberlik adına bu akşam maçı birlikte izlememiz için bizi davet ettiler. Başakşehir'in Avrupa'da topladığı puanlar ülke puanına ciddi katkı veriyor. Umarım bu akşam iyi bir netice alırlar." şeklinde başladı.

"Süper Lig maçlarının seyircisiz oynanacağı konusunda ne söylersiniz?" sorusunu da yanıtlayan Ahmet Nur Çebi, "Söz konusu sağlıksa gerisi hikaye. Devlet büyüklerimiz böyle bir tedbir almıştır, seyircisiz oynanacaksa, biz uymakla mükellefiz. Muhakkak düşünerek böyle bir karar veriyorlar, karşı gelmemiz olmaz." ifadelerini kullandı.





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