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Son Dakika: Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray'a Gedson Fernandes göndermesi ve Şenol Güneş açıklaması

#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Beşiktaş Ahmet Nur Çebi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Gedson Fernandes transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Çebi, Gedson'un planları arasında olan bir futbolcu olduğunu ifade etti. Çebi ayrıca Şenol Güneş ile ilgili soruya da dikkat çeken bir cevap verdi.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Gedson Fernandes transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Antalya kampında basın mensuplarıyla bir araya gelen Çebi, 'Galatasaray'ın önceliği olmayabilir ama bizim için önemli transferdi' dedi. Çebi ayrıca Şenol Güneş ve transferle ilgili de konuştu.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

'GALATASARAY'IN ÖNCELİĞİ OLMAYABİLİR AMA...'

"Gedson, Galatasaray'ın önceliği olmayabilir ama bizim için önemliydi. Galatasaray ve Beşiktaş sahada rekabet içerisindedir, transferde değil. Gedson transferi ne Beşiktaş'ı yukarı çeker, ne de Galatasaray'ı aşağı çeker. Planlarımız arasında olan bir futbolcuydu. Biz geçen seneden beri bu transferi yapmayı planlıyorduk. Bugün şartlarımız yerine geldi. Başka bir takımın ilgilenmesi sonucu aldığımız bir futbolcu değil."

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KADRO DIŞI OYUNCULARA GÖNDERME

"Kadro dışı olan arkadaşlar, maalesef gitmiyorlar. Ben anlamıyorum; nasıl bir futbolculuk, nasıl bir anlayış, nasıl bir profesyonellik? Yan tarafta koşarak 1-2 senedir para almayı içlerine sindiren arkadaşlarla yollarımızı ayırmakla doğru yapmışız."

"ŞENOL GÜNEŞ'İ SEVERİM AMA BENİM TEKNİK DİREKTÖRÜM ÖNDER KARAVELİ"

"Şenol Güneş'i severiz, Beşiktaş'a ve Türk futboluna hizmetler verdi. Fakat benim teknik direktörüm Önder Karaveli'dir. Bitti."

LACAZETTE VE SUAREZ SORUSUNA YANIT

"Her konuda çalışıyoruz. Alternatifler için planlarımız var. Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bu sene biraz daha erken ve çabuk hareket etmek istiyoruz. Elimizdeki alternatifleri, marka olabilecek isimlerden seçeceğiz."

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"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZIN HİSSİ VE ARZUSU HALA VAR"

Halen daha şampiyon olacağımız hissi ve arzusunu, en azından amacını taşımaya devam ediyorum. Beşiktaş taraftarından rica ediyorum, desteklerini esirgemesinler. Lütfen artık biraz daha destek versinler bize.

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