Son Dakika | Ahmet Nur Çebi'den Atiba Hutchinson'a yeni sözleşme mesajı!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 37 yaşındaki Atiba Hutchinson'ın siyah beyazlı kulüpteki geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş ile mevcut sözleşmesi 2021 yılının Haziran ayında sona erecek Kanadalı yıldız ile kontrat uzatmaya hazır olduklarını ifade etti.

Çebi, "Atiba ne zaman isterse kontratını kendisi imzalayıp bize getirir ve sözleşmesini uzatır. O bunu hak etti" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 9 resmi maça çıkan deneyimli orta saha oyuncusu, takımına 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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