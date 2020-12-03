MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Ahmet Nur Çebi'den Atiba Hutchinson'a yeni sözleşme mesajı!
GeriFutbol Son Dakika | Ahmet Nur Çebi'den Atiba Hutchinson'a yeni sözleşme mesajı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 03.12.2020 - 15:25 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Ahmet Nur Çebi'den Atiba Hutchinson'a yeni sözleşme mesajı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 37 yaşındaki Atiba Hutchinson'ın sözleşmesini uzatmaya hazır olduklarını açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 37 yaşındaki Atiba Hutchinson'ın siyah beyazlı kulüpteki geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş ile mevcut sözleşmesi 2021 yılının Haziran ayında sona erecek Kanadalı yıldız ile kontrat uzatmaya hazır olduklarını ifade etti.

Çebi, "Atiba ne zaman isterse kontratını kendisi imzalayıp bize getirir ve sözleşmesini uzatır. O bunu hak etti" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 9 resmi maça çıkan deneyimli orta saha oyuncusu, takımına 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Son Dakika | Ahmet Nur Çebiden Atiba Hutchinsona yeni sözleşme mesajı

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle