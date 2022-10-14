Son Dakika! Ahmet Nur Çebi: Şampiyonluk kupasını Valerien Ismael'le beraber kaldıracağım

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, düzenlenen sponsorluk imza töreninde siyah beyazlı ekibin gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

Sosyal medyayla ilgili eleştirilerin sebebinin arkasında Beşiktaş başkanına ve yönetimine tezgahlanmaya çalışılan komplo var. Takımın başarısız olması, hocanın aşağı çekilmesi, hocayla futbolcular arasında problem varmış gibi algılar yapılıyor. 3 ay evvel burada seçim yapıldı. Herkese gelin, lütfen aday olun dedim. 3 ay evvel seçime girmeyenler, şu anda fellik fellik takım başarısız olsun, Çebi gitsin biz oturalım niyetindeler. Biz kulübü çok iyi toparladık, büyük temizlikler yapıldı. Bunu Beşiktaş için yaptık. İnsanların iştahları kabarmış.

VALERIEN ISMAEL'E GÜVENOYU

Valerien Ismael'e çok güveniyorum. Kendisinde birçok artı özellikler var. Kupayı, bu seneki şampiyonluğu Valerien Ismael ile kazanma isteğindeyim. Ismael ile bu sezon şampiyonluğu kazanmayı planladım, plan çerçevesinde gidiyorum. Valerien Ismael ile ilgili fikrimde bir değişiklik yok. Fikir değiştirmem için bir durum da söz konusu değil. Seçimden 3 ay sonra Beşiktaş'ın hocasıyla zor duruma düşürülerek yönetimin istifasını bekleyenler, boşa bekliyor. 3 yıl bekleyecekler. Ben hocamla sözleşmesi süresince devam edeceğim.

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Yazılı ve görsel medyada eleştiri yok, aşağı çekme var. 'Şurada, burada hata yaptı'yı geçiyorum. Her cümlelerinde hocayı değersizleştirmeye çalışılıyor. Bu takımı aşağı çekmenin bir yolu da, rakiplerimizin benimsediği Beşiktaş'ı içeriden dışarıdan karıştırmaktır. Taraftarlarımız, bu komploları hazırlayanların oyununa gelmeyin. Biz nasıl sahip çıkıyorsak, taraftar da hocasına sahip çıksın. Valerien Ismael medyadaki eleştirilere kulak asmıyor. Ben daha çok üzülüyorum. Eleştirileri hoca hiç takmıyor. Ancak, bu eleştirilerin nedenini anlayamıyor.

TFF BAŞKANLIĞINA ADAY OLACAK MI?

Beşiktaş başkanlığına 3 yıllığına geldim. Önümüzdeki TFF seçimleriyle ilgili bir planım yok. İsteğim, 3 yıllık süreyi tamamlamak ve Beşiktaş'ta görevimi yapmak. Bir evvelki TFF seçimleriyle ilgili bana talepler geldi. Beşiktaş benim için önceliğimdi. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki her vazife kutsaldır. Beşiktaş benim önceliğim. Pandemi döneminde Beşiktaş'ı sırtlanmam gerektiğini düşündüm, devam ediyorum. Beşiktaş başkanlığına 3 yıllığına geldim. Önümüzdeki TFF seçimleriyle ilgili bir planım yok. İsteğim, 3 yıllık süreyi tamamlamak ve Beşiktaş'ta görevimi yapmak.