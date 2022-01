Son Dakika: Ahmet Nur Çebi: 'Önder Karaveli teknik direktörümüzdür' Toplantında hakem tepkisi: 1 yıl cezaysa ceza!

Haberin Devamı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Teknik Direktör Önder Karaveli ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı basın toplantısı düzenliyor.

Toplantıda ilk olarak sözü alan Ahmet Nur Çebi şöyle konuştu:



Öncelikle hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet diliyorum. Nur içinde yatsın. Kazanmış olduğumuz bir sezonda 3 kupa var. Bu, tarihimizde bir ilktir. Gururluyuz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun.

HAKEMLERE ELEŞTİRİ

Hakemlerle ilgili sıkıntılarımız devam ediyor. Ödül veriliyorsa ceza da verilmeli. Bu iş böyle olmaz. Ceza yöntemiyle susturuluyorsak, ceza yöntemiyle işini ciddiyetsiz yapan hakemlerin de cezalandırılması gerektiğine inanıyorum.

"HERKES KONUŞUYOR, KİM MENFAAT EDİYOR?"

Fenerbahçe başkanı konuşuyor, Galatasaray başkanı konuşuyor, ben konuşuyorum, her başkan konuşuyor. Anlamadığım konu, bundan kim menfaat görüyor. Menfaati olanların çıkıp 'Bizim bundan bir menfaatimiz yok' demeleri gerekir. Türk futbolu için hakemlerin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Sahada adaleti dağıtıyorlar. Hakemlerin tek başına sahada her şeyi yapamıyor olmasından ötürü VAR hakemliği getirildi. Sahadaki hakemin pozisyon görmemesini anlayabiliriz ama VAR hakeminin yanlış karar alması kabul edilemez.

'1 YIL CEZAYSA CEZA!'

Bazı büyük maçlara yabancı hakem verilsin dedik, genç hakemlere görev verelim dedik. Bu sözlerimizden ötürü Beşiktaş'a ceza mı veriyorlar? Yürüyen düzene isyan edenlere ceza kesen birileri var. Dikkat etsinler. Beşiktaş'a karşı yapılan hatanın karşısında duracağım. 1 yıl cezaysa 1 yıl ceza. Bundan sonra artık birilerini kollamak adına birilerini yakan hata yapmamaları gerektiğini hakemlere ifade etmek istiyorum.

ÖNDER KARAVELİ TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZDÜR



Önder Karaveli bundan böyle teknik direktörümüzdür.Önder Karaveli Hocamız büyük bir projenin bir parçası olmaya devam edecektir. Beşiktaş'ın ekonomik olarak düzelmesi yönünde oyuncu yetiştirmeye yönelik projeyi uygulayacağını açıklıyorum. Hocamız bundan sonra Beşiktaşımızın teknik direktörüdür ve Allah sağlık sıhhat verdikçe görevine devam edecektir.

'NEYMİŞ GALATASARAY LİSESİ MEZUNUYMUŞ!'

Ceyhun Kazancı camiamız için şanstır. Zaman içinde ne kadar iyi olduğunu göreceksiniz. Öz kaynağa dayalı bir sistem başlattık. Kendisine güveniyoruz, camiamız da güvensin. Neymiş, Galatasaray Lisesi mezunuymuş. Biz liseden mezun olacak tabii ki. Benim lisemde Kartal Lisesi'nde herkes Beşiktaşlıydı ben de Beşiktaşlı oldum. Galatasaray Lisesi'nde Beşiktaşlı olup Beşiktaşlı kalabilmektir önemli olan. Genç yaşta kulübümüze üye olmuştur. Bakarsınız Galatasaray Lisesi'ne örnek olur da lisenin yarısı Beşiktaşlı olur. İkisiyle buraya çıktığım için çok mutluyum. Taraftarlar genelde 'Futbolu bilenlere teslim edin, profesyonelleşin' derler. Biz de bunu yapıyoruz. Bundan sonra eleştirilere devam ederlerse artniyet ararım.



'BİLDİKLERİ HALDE HUZURSUZLUK ÇIKARIYORLAR'

Hoca ne olacak, hoca kim olacak? diye konuşuluyor günlerdir. Ben çıkıp 'Önder Hoca ile devam ediyorum' diyorum, hala 'Maç maç mı devam edeceksiniz' diye soruyorlar. Bildikleri halde Beşiktaş'ta huzursuzluk yaratmaya çalışıyorlar. Anlıyorum medya olarak para kazanmaya çalışıyor ama bunun derecesini iyi ayarlayın. Önder Karaveli Hocam Beşikaş altyapısında büyük başarılara imza attı, atmaya da devam ediyor. Beşiktaş artık altyapıya önem veren bir projeyi başlatmıştır. Bunu 1 yıl önce başlatmıştık. Rize maçında kadroya alınan 9 genç oyuncumuzun yanında bekleyen de 9 oyuncu var. Başlattığımız proje meyve vermeye başladı. Bu meyvelerden faydalanacağız. Rize maçında bunun ispatını yaptık. Önder Karaveli Hocamız büyük bir projenin bir parçası olmaya devam edecektir. Beşiktaş'ın ekonomik olarak düzelmesi yönünde oyuncu yetiştirmeye yönelik projeyi uygulayacağını açıklıyorum. Hocamız bundan sonra Beşiktaşımızın teknik direktörüdür ve Allah sağlık sıhhat verdikçe görevine devam edecektir.



Daha sonra sözü alan Ceyhun Kazancı şunları söyledi:

Sayın başkan ve yönetim kurulu üyelerimizin teveccühlerinden dolayı teşekkür ederim. Bu görevi layığıyla yapacağım. Ben 22 yıllık Beşiktaş kongre üyesiyim. Tribünlerden geliyorum. Bu göreve gelirken menajerlik ve pazarlama geçmişim var. Gelir getiren bir kurumun dengelelerine hakimim. Futbol sahasının içine inmek, taktik duruma karışmak bizim haddimize değil. Önemli olan hocanın, oyuncuların ve kulübün en sağlılı şekilde yürüyeceği yapıyı oluşturmak. Bunun için de bize görev düşüyor. Altyapı projesi Türk futbolunda yeni değil. Çok kulüp bunu dile getirmiş ama devam etmemiş. Tesisleşme çok önemli bu konuda. Türkiye'De oyuncu yetişiyor, önemli olan doğru zamanda doğru yolu açabilmek. Çok fazla yıldız oldu, gelip geçen genç yıldızlar da oldu. Emirhan ile tanıştı Türk futbolu. Önemli olan onu oralarda tutmak, kaybolan bir yıldız haline getirmemek. Daha alt yaş gruplarında oynayan oyunculara bu fırsatları vermek istiyoruz. Önder Hoca ile uzun zamandır bu konuyu konuşuyoruz. Altyapı Koordinasyon sistemiyle A takıma daha hızlı bir şekilde oyuncu kazandırmak istiyoruz. Yetenek olan, ihtimal olan her oyuncuyu A takıma doğru zamanda şans vereceğiz. Onların önünü kapatmamak için transfer politikamızı da buna göre ayarlayaağız. Kiralık oyuncu konusu da var. Kiralık giden oyuncu, sonsuzluğa giden oyuncu olmamalı. Yakından takip edilmeli. Bunun son örneği de Kerem Kalafat oldu. Yakından takip ediyorduk ve geri çağırdık. Onun yerine tabii ki transfer yapılabilir ama ona bu şansı vermek altyapıdaki oyunculara da mesaj vermektir.



U19 TAKIMIMIZI AYRI TUTACAĞIZ

U19 takımımızı ayrı tutacağız. Önceki yaş kategorileri gibi olmayacak. Yaş kıdemiyle yükselemeyeceksiniz U19 takımına. O takıma girmişseniz her an A takımda olmak için hazır olmak zorundasınız. Önder Hocamız bu işin her daim başında olacak. Kiralık oyuncuların takibi, altyapıdaki oyuncuların gelişimi, A takıma alınması. Hepsinde iletişim halinde olacağız. Siz 1 tane yıldız yetiştirir ve dışarıya yollarsınız, arkadan gelenin de yerini hazır etmeniz lazım. Emirhan'ın yanına çok yenileri eklenecek.

SAdece altyapı değil yapacağımız konu. Atletik performans ekibi kuruyoruz. Gelen her hoca, kendi atletik performans ekibiyle geliyor, ayrılınca da o ekip gidiyor. Kuracağımız bu ekip her daim kulüpte olacak. Raporlar hep kulüpte saklanacak. Scouting departmanımızı da yeniliyoruz. Sadece gözle değil, analiz kısmında da dijital yollardan besleneceğiz. Bu sistemi de kullanacağız. Sokağa atacağımız tek bir kuruşumuz yok. Bundan sonra bu şekilde yolumuza devam edeceğiz.

Ahmet Çalık ile başlamak istiyorum. Haberi aldığımda İlhan Hoca'yı aradım. Açmadı telefonu, çok sevindim açmadığına. Çünkü ne diyeceğimi bilemiyodum. Akşam İlhan Hoca geri döndü telefonuma. Ona da bunları söyledim. Ahmet Çalık'ı Gençlerbirliği altyapısından bu yana takip ediyordum. Çok beyefendi, çok kaliteli bir karakteri vardı. Allah'tan rahmet, ailesine de sabır diliyorum.

'KALBİMİN SESİNİ DİNLEYEREK YAŞARIM'



Beni bu salonda gençliğimden bu yana tanıyanlar var. Benimle bir şekilde denk gelen insanlar şunu çok iyi bilirler: Ben kalbimin sesini dinleyerek yaşarım. Kalbimin sesi beni doğru yola hep götürdü. Aklımı ve mantığımı kullanırım tabii ki ama son olarak kalbimi dinlerim. Bugün burada oturma sebebim de kalbimin sesini dinlememdir. Geçen yıl İskenderun'da tatildeyken birisiyle tanışmıştım, sohbet ettik. Ayrılacağım an bana 'Önder Hocam bence siz Türk futbolunun terli formasısınız' dedi. Çok etkilendim bu sözden. Benim Beşiktaş için adanmış bir hayatım var. Beni bu hale Beşiktaş Özkaynak Düzeni getirdi. Akademi diyen olur, altyapı diyen olur... Benim için adı her zaman Beşiktaş Özkaynak Düzeni olarak kalacaktır. Serpil Hamdi Hoca'nın kurduğu bu düzenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Ben burada geçen sene göreve başladım, geçen yıl Azerbaycan'da görev yapıyordum. Mehmet Ekşi Hocam bana ulaşında bana çok güvendiğini söylemişti. Beraber çalışma sözünü o zaman vermiştim. Döndüğümde sözümü tuttum, karşıma çıkan başka şeyler olmasına rağmen Beşiktaş Özkaynak Düzeni'nde çalışmayı tercih ettim. Daha önce de söyledim, Beşiktaş U19 takımı, A takıma en yakın takım olduğu için, o takımın başında bana görev veren, bana inanan Sergen Yalçın hocamdır. Görevde olduğu sürece bize her konuda yardımcı oldu. Onunla Şeref Stadı'nda başlayan, Fulya'da devam eden süreçte aynı sahadaydım. Bu bir şereftir. Çok başka bir oyuncuydu. Dünyada görmediğim tarzda bir oyuncuydu. Onunla çalışmak ayrıydı. Umarım bundan sonraki hayatı da başarıyla en güzel şekilde devam eder.