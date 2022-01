Son Dakika: Ahmet Nur Çebi: 'Önder Karaveli teknik direktörümüzdür' Toplantıda duygusal an: 'Ahmet Çalık haberini aldığımda...'

Haberin Devamı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Teknik Direktör Önder Karaveli ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı basın toplantısı düzenledi.

Öncelikle hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet diliyorum. Nur içinde yatsın. Kazanmış olduğumuz bir sezonda 3 kupa var. Bu, tarihimizde bir ilktir. Gururluyuz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun.

Hakemlerle ilgili sıkıntılarımız devam ediyor. Ödül veriliyorsa ceza da verilmeli. Bu iş böyle olmaz. Ceza yöntemiyle susturuluyorsak, ceza yöntemiyle işini ciddiyetsiz yapan hakemlerin de cezalandırılması gerektiğine inanıyorum.

Fenerbahçe başkanı konuşuyor, Galatasaray başkanı konuşuyor, ben konuşuyorum, her başkan konuşuyor. Anlamadığım konu, bundan kim menfaat görüyor. Menfaati olanların çıkıp 'Bizim bundan bir menfaatimiz yok' demeleri gerekir. Türk futbolu için hakemlerin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Sahada adaleti dağıtıyorlar. Hakemlerin tek başına sahada her şeyi yapamıyor olmasından ötürü VAR hakemliği getirildi. Sahadaki hakemin pozisyon görmemesini anlayabiliriz ama VAR hakeminin yanlış karar alması kabul edilemez.

Bazı büyük maçlara yabancı hakem verilsin dedik, genç hakemlere görev verelim dedik. Bu sözlerimizden ötürü Beşiktaş'a ceza mı veriyorlar? Yürüyen düzene isyan edenlere ceza kesen birileri var. Dikkat etsinler. Beşiktaş'a karşı yapılan hatanın karşısında duracağım. 1 yıl cezaysa 1 yıl ceza. Bundan sonra artık birilerini kollamak adına birilerini yakan hata yapmamaları gerektiğini hakemlere ifade etmek istiyorum.

ÖNDER KARAVELİ TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZDÜR



Önder Karaveli bundan böyle teknik direktörümüzdür.Önder Karaveli Hocamız büyük bir projenin bir parçası olmaya devam edecektir. Beşiktaş'ın ekonomik olarak düzelmesi yönünde oyuncu yetiştirmeye yönelik projeyi uygulayacağını açıklıyorum. Hocamız bundan sonra Beşiktaşımızın teknik direktörüdür ve Allah sağlık sıhhat verdikçe görevine devam edecektir.

'NEYMİŞ GALATASARAY LİSESİ MEZUNUYMUŞ!'

Ceyhun Kazancı camiamız için şanstır. Zaman içinde ne kadar iyi olduğunu göreceksiniz. Öz kaynağa dayalı bir sistem başlattık. Kendisine güveniyoruz, camiamız da güvensin. Neymiş, Galatasaray Lisesi mezunuymuş. Biz liseden mezun olacak tabii ki. Benim lisemde Kartal Lisesi'nde herkes Beşiktaşlıydı ben de Beşiktaşlı oldum. Galatasaray Lisesi'nde Beşiktaşlı olup Beşiktaşlı kalabilmektir önemli olan. Genç yaşta kulübümüze üye olmuştur. Bakarsınız Galatasaray Lisesi'ne örnek olur da lisenin yarısı Beşiktaşlı olur. İkisiyle buraya çıktığım için çok mutluyum. Taraftarlar genelde 'Futbolu bilenlere teslim edin, profesyonelleşin' derler. Biz de bunu yapıyoruz. Bundan sonra eleştirilere devam ederlerse artniyet ararım.



'BİLDİKLERİ HALDE HUZURSUZLUK ÇIKARIYORLAR'

Hoca ne olacak, hoca kim olacak? diye konuşuluyor günlerdir. Ben çıkıp 'Önder Hoca ile devam ediyorum' diyorum, hala 'Maç maç mı devam edeceksiniz' diye soruyorlar. Bildikleri halde Beşiktaş'ta huzursuzluk yaratmaya çalışıyorlar. Anlıyorum medya olarak para kazanmaya çalışıyor ama bunun derecesini iyi ayarlayın. Önder Karaveli Hocam Beşikaş altyapısında büyük başarılara imza attı, atmaya da devam ediyor. Beşiktaş artık altyapıya önem veren bir projeyi başlatmıştır. Bunu 1 yıl önce başlatmıştık. Rize maçında kadroya alınan 9 genç oyuncumuzun yanında bekleyen de 9 oyuncu var. Başlattığımız proje meyve vermeye başladı. Bu meyvelerden faydalanacağız. Rize maçında bunun ispatını yaptık. Önder Karaveli Hocamız büyük bir projenin bir parçası olmaya devam edecektir. Beşiktaş'ın ekonomik olarak düzelmesi yönünde oyuncu yetiştirmeye yönelik projeyi uygulayacağını açıklıyorum. Hocamız bundan sonra Beşiktaşımızın teknik direktörüdür ve Allah sağlık sıhhat verdikçe görevine devam edecektir.

VIDA VE LARIN'IN SÖZLEŞMELERİ

"Vida ve Larin şu anda oynuyorlar. Sözleşmeleri bittiğinde bu kulüpte kalmak istiyorlarsa, bizim verdiğimiz parayı da kabul ederlerse devam ederler. Bizim artık ekonomimiz ortada. Daha devam etmeleri lazım, sezon bitmedi. Alınan para bir yıllık, aldığımız karşılık 6 aylık olmaz. Parayı kaç gün alıyorsan, o kadar süre top oynaman lazım. Başarılıysan, talepte bulunacaksın. Bizim de işimize geliyorsa vereceğiz. Kimsenin birbirinden fazla bir şey beklemeye hakkı yok."



Daha sonra sözü alan Ceyhun Kazancı şunları söyledi:

Sayın başkan ve yönetim kurulu üyelerimizin teveccühlerinden dolayı teşekkür ederim. Bu görevi layığıyla yapacağım. Ben 22 yıllık Beşiktaş kongre üyesiyim. Tribünlerden geliyorum. Bu göreve gelirken menajerlik ve pazarlama geçmişim var. Gelir getiren bir kurumun dengelelerine hakimim. Futbol sahasının içine inmek, taktik duruma karışmak bizim haddimize değil. Önemli olan hocanın, oyuncuların ve kulübün en sağlılı şekilde yürüyeceği yapıyı oluşturmak. Bunun için de bize görev düşüyor. Altyapı projesi Türk futbolunda yeni değil. Çok kulüp bunu dile getirmiş ama devam etmemiş. Tesisleşme çok önemli bu konuda. Türkiye'De oyuncu yetişiyor, önemli olan doğru zamanda doğru yolu açabilmek. Çok fazla yıldız oldu, gelip geçen genç yıldızlar da oldu. Emirhan ile tanıştı Türk futbolu. Önemli olan onu oralarda tutmak, kaybolan bir yıldız haline getirmemek. Daha alt yaş gruplarında oynayan oyunculara bu fırsatları vermek istiyoruz. Önder Hoca ile uzun zamandır bu konuyu konuşuyoruz. Altyapı Koordinasyon sistemiyle A takıma daha hızlı bir şekilde oyuncu kazandırmak istiyoruz. Yetenek olan, ihtimal olan her oyuncuyu A takıma doğru zamanda şans vereceğiz. Onların önünü kapatmamak için transfer politikamızı da buna göre ayarlayaağız. Kiralık oyuncu konusu da var. Kiralık giden oyuncu, sonsuzluğa giden oyuncu olmamalı. Yakından takip edilmeli. Bunun son örneği de Kerem Kalafat oldu. Yakından takip ediyorduk ve geri çağırdık. Onun yerine tabii ki transfer yapılabilir ama ona bu şansı vermek altyapıdaki oyunculara da mesaj vermektir.



U19 TAKIMIMIZI AYRI TUTACAĞIZ

U19 takımımızı ayrı tutacağız. Önceki yaş kategorileri gibi olmayacak. Yaş kıdemiyle yükselemeyeceksiniz U19 takımına. O takıma girmişseniz her an A takımda olmak için hazır olmak zorundasınız. Önder Hocamız bu işin her daim başında olacak. Kiralık oyuncuların takibi, altyapıdaki oyuncuların gelişimi, A takıma alınması. Hepsinde iletişim halinde olacağız. Siz 1 tane yıldız yetiştirir ve dışarıya yollarsınız, arkadan gelenin de yerini hazır etmeniz lazım. Emirhan'ın yanına çok yenileri eklenecek.

SAdece altyapı değil yapacağımız konu. Atletik performans ekibi kuruyoruz. Gelen her hoca, kendi atletik performans ekibiyle geliyor, ayrılınca da o ekip gidiyor. Kuracağımız bu ekip her daim kulüpte olacak. Raporlar hep kulüpte saklanacak. Scouting departmanımızı da yeniliyoruz. Sadece gözle değil, analiz kısmında da dijital yollardan besleneceğiz. Bu sistemi de kullanacağız. Sokağa atacağımız tek bir kuruşumuz yok. Bundan sonra bu şekilde yolumuza devam edeceğiz.

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaeli'nin açıklamaları:

Ahmet Çalık ile başlamak istiyorum. Haberi aldığımda İlhan Hoca'yı aradım. Açmadı telefonu, çok sevindim açmadığına. Çünkü ne diyeceğimi bilemiyodum. Akşam İlhan Hoca geri döndü telefonuma. Ona da bunları söyledim. Ahmet Çalık'ı Gençlerbirliği altyapısından bu yana takip ediyordum. Çok beyefendi, çok kaliteli bir karakteri vardı. Allah'tan rahmet, ailesine de sabır diliyorum.

'KALBİMİN SESİNİ DİNLEYEREK YAŞARIM'



Beni bu salonda gençliğimden bu yana tanıyanlar var. Benimle bir şekilde denk gelen insanlar şunu çok iyi bilirler: Ben kalbimin sesini dinleyerek yaşarım. Kalbimin sesi beni doğru yola hep götürdü. Aklımı ve mantığımı kullanırım tabii ki ama son olarak kalbimi dinlerim. Bugün burada oturma sebebim de kalbimin sesini dinlememdir. Geçen yıl İskenderun'da tatildeyken birisiyle tanışmıştım, sohbet ettik. Ayrılacağım an bana 'Önder Hocam bence siz Türk futbolunun terli formasısınız' dedi. Çok etkilendim bu sözden. Benim Beşiktaş için adanmış bir hayatım var. Beni bu hale Beşiktaş Özkaynak Düzeni getirdi. Akademi diyen olur, altyapı diyen olur... Benim için adı her zaman Beşiktaş Özkaynak Düzeni olarak kalacaktır. Serpil Hamdi Hoca'nın kurduğu bu düzenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Ben burada geçen sene göreve başladım, geçen yıl Azerbaycan'da görev yapıyordum. Mehmet Ekşi Hocam bana ulaşında bana çok güvendiğini söylemişti. Beraber çalışma sözünü o zaman vermiştim. Döndüğümde sözümü tuttum, karşıma çıkan başka şeyler olmasına rağmen Beşiktaş Özkaynak Düzeni'nde çalışmayı tercih ettim. Daha önce de söyledim, Beşiktaş U19 takımı, A takıma en yakın takım olduğu için, o takımın başında bana görev veren, bana inanan Sergen Yalçın hocamdır. Görevde olduğu sürece bize her konuda yardımcı oldu. Onunla Şeref Stadı'nda başlayan, Fulya'da devam eden süreçte aynı sahadaydım. Bu bir şereftir. Çok başka bir oyuncuydu. Dünyada görmediğim tarzda bir oyuncuydu. Onunla çalışmak ayrıydı. Umarım bundan sonraki hayatı da başarıyla en güzel şekilde devam eder.

'EMİRHAN İLKKAN İLE 5 AYDIR ÇALIŞIYORUM'



Aslında genç oyuncu diye bir şey yoktur. Genç olup, sahada 35 yaşındaki takım arkadaşından daha olgun oyuncular var. Kupa finalinde şans verdiğimiz, daha sonra da Rizespor maçında forma verdiğimiz Emirhan İlkhan var. Emirhan ile ben 5 aydır çalışıyorum. Onda en az emeğe ben sahibim belki de. Bunca yıl onunla çalışan antrenörlerin emeği çok daha büyüktür. Sadece bir kişi bunu üzerine almasın bu başarıyı. Birçok antrenör, aşçı, masör... Hepsinin Emirhan üzerinde emeği vardır. Ben bu ülkenin gençlerine inanıyorum. Sadece Beşiktaş'ın değil, Türkiye'nin gençlerine inanıyorum. Sadece futbolda değil, her alanda Türk insanına inanıyorum. Emirhan'ın sahada yapabileceklerini biliyordum ama Emirhan'ı kupa maçında oyuna soktuğumuzda ve performansı kötü olduğunda bu kadar konuşulacak mıydı? Hayır. Ama benim için Emirhan'ın değeri azalmayacaktı. Ona yine şans verecektim. Yeteneklerine güveniyorum. Rizespor maçında Ege de oyuna girecekti ancak kırmızı kart olunca daha tecrübeli bir takımla devam etmek istedik. Bir gün o da sahaya girecek, Emirhan Delibaş da sahaya girecek. Yeter ki zamanlamalarını doğru yapalım, yeter ki doğru eğitimi verelim, eğlensinler, tadını çıkarsınlar... Bazen hata yapacaklar, belki sosyal medyada bir paylaşımla hata yapacaklar... İçimizde hata yapmayan var mı? Ben 47 yaşıma kadar hatalarla geldim. Onlardan istediğim tek şey yeni hatalar yapmaları. Aynı hatayı yeniden yapmamaları.



'YARIN NE OLACAK DİYE DÜŞÜNMEDİM'



Bu görev bana verildikten beri 'Yarın ne olacak' diye düşünmedim, 'Bu maçı kaybedersek ne olur' diye düşünmedim. Bana, benim için çok değerli bir şey emanet edildi. Pamuklara sarabileceğim bir şey emanet edildi. Bu süreçte olumlu durumlar da yaşadık, kötü durumlar da. Bütün bu yaşananlarda da sadece ben yokum. U19'dan beraber geldiğim antrenör arkadaşlarım var, tesislerimizde de çok büyük bir ekiple çalışıyoruz. Ben o büyük ekibin sadece bir parçasıyım. Kendi içinde çok değerli bir parçasıyım. Siz beni nereye koyarsanız koyun. Benim birinci kimliğim Beşiktaş taraftarı olmak. Tribünde besteler söylediğimiz günleri çok özlüyorum.



Soru: Altyapıdan A takıma geçişler bıçak sırtı gibidir. Bu geçişi nasıl sağlamayı düşünüyorsunuz?

Ceyhun Kazancı: 15-20 genç oyuncuyla kadro kurduğunuzda başarının gelmesi mümkün değil, belli bir dengede bunu yapacağız. Şimdiki kadromuzda sözleşmesi bitecek olan oyuncularımız var. Doğru zamanlamay, doğru harmanla yapacağız. Pinheiro veya başka hocalar olsun odaklandığımız nokta köprünün tıkalı olması. Altyapılarda önemli organizasyonlar var dünyada. Oralarda çalışmış hocalarla iletişime geçtik ama günün sonunda burası Beşiktaş. Yanlış anlaşılmasın, gelecek sezon da şampiyonluğun en büyük adayıyız. Hem üretip hem yarışacağız. Baktığımız hocalar da buna uygun hocalardı. Önder Hoca, Bruno Pinheiro olsa da olmasa da bu projenin merkezinde olan kişiydi. Ama dümende olur ama yardımcı olur... Bu proje onsuz olmayacak.



Soru: Beşiktaş'ın hücum hattında da genç oyuncular görecek miyiz?

Önder Karaveli: A takıma genç oyuncu çıkarma durumu birden 8-10 oyuncuyu A takıam atarak yapamazsınız. Oyuncuların hazır oldukları durumu görmeniz gerekir. Bazen de bilemezsiniz. Emirhan İlkhan benim içini çok doldurmuştu ama tam hazır mıydı bilmiyorum. Çocuğu havuza atıp yüzüyor mu yüzmüyor mu onu görürsünüz. Belki de Emirhan'ı okyanusa attık ve o yüzebileceğini gösterdi. Hücumda genç oyuncu olarak Emirhan Delibaş var. Rizespor maçında oyun ona ihtiyaç duysaydı oyuna girebilirdi. Rize'de farklı bir formasyonla oynadık. Emirhan Delibaş da hazırladığımız oyunculardan birisi, bazen U19'da hazırlayacağız, bazen yurt içi veya yurt dışına kiralayarak yapacağız. Beşiktaş A takımı için bize doğru doneleri verirse neden olmasın. Çok kıymetli genç oyuncularımız var, santrforlarımız var.

Soru (İsmail Er): Kulüpten Milli Takım'a giden hocaların olduğu ortamda şeytani düzeni kırdınız ve altyapıdan bir teknik direktör getirdiniz, bundan sonraki hedefleriniz nedir?

Çebi: İsmail Bey bu ara şeytani düzen lafına çok takıldınız... Bundan sonra genç çocuklara sabır göstermek, zaman vermek ve sahalarını en iyi şekilde yapmak bizim görevimizdir. Geri dönüş yok. Bu yolda devam edeceğiz. Bugüne kadar bağırarak çağırarak halledildiğini görmedim. Masaya vuracaksanız bunu basın önünde şov yaparak yapamazsınız. Beşiktaş camiası bilsin ki ben bunu kapalı kapılar ardında yapıyorum. Bugün de biraz sonra TFF ve MHK'ye elimdeki bu dosyayla gideceğim. Camiamız bize güvensin ve rahat olsun. Bazı kişilerin, bazı projelerin oluşmaması için dikkat edilmesi gerektiğini söyleyeceğim. Beşiktaş'ın hakkını aramaya devam edeceğiz. 'Konuşmadın' diyorlar, konuştuk ceza aldık. Kimsenin şüphesi olmasın camiamın hakkını sonuna kadar koruyacağım.