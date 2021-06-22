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GeriFutbol Son Dakika: Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığını bırakıyor!
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Futbol
Haber Giriş: 22.06.2021 - 14:28 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığını bırakıyor!

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Son Dakika: Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığını bırakıyor!

Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı’ndan istifa ettiği yönündeki iddiaları yalanladı ancak görevi bırakacağı tarihi açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa ettiği yönündeki haberleri yalanladı ancak genel kurulda yeniden aday olmayacağını duyurdu.

NTV'ye konuşan Ahmet Nur Çebi, "Kulüpler Birliği başkanlığından istifa etmedim. 6 Temmuz'da Kulüpler Birliği genel kurulu var. O tarihe kadar görevime devam edeceğim. 6 Temmuz'daki genel kurulda aday olmayacağım." ifadelerini kullandı.

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