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Futbol
Haber Giriş: 04.02.2021 - 16:40 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Ahmet Nur Çebi Kulüpler Birliği Vakfı başkanı oluyor!

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Son Dakika: Ahmet Nur Çebi Kulüpler Birliği Vakfı başkanı oluyor!
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı olmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı oluyor.

Ahmet Nur Çebi, yarın yapılacak seçim öncesinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile bugün Vodafone Park'ta bir araya geldi.

Öte yandan Ahmet Nur Çebi, bu akşam saat 22.30’da A Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

 

Son Dakika: Ahmet Nur Çebi Kulüpler Birliği Vakfı başkanı oluyor

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