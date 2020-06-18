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Haber Giriş: 18.06.2020 - 15:26,Son Güncelleme:

Son Dakika | Ahmet Nur Çebi açıkladı! Mehmet Ekşi...

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Son Dakika | Ahmet Nur Çebi açıkladı! Mehmet Ekşi...
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı kulüpte altyapının başına Mehmet Ekşi'nin getirilmesi konusunda imzaların an meselesi olduğunu söyledi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı kulüpte altyapının başına Mehmet Ekşi'nin getirileceğini açıkladı.

CNN Türk'e konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi, Mehmet Ekşi ile anlaşmak üzere olduklarını ifade etti. Çebi, "Altyapı için Beşiktaş'ın en çok değer verdiği bu ailenin evladı Mehmet Ekşi'yi düşünüyorum. Bugün yarın inşallah kendisiyle el sıkışacağım" dedi.

Futbolculuğu döneminde Trabzonspor'la şampiyonluk yaşayan Mehmet Ekşi, 1979-80 sezonunda bordo-mavili takımdan transfer olduğu Beşiktaş'ta kaptanlık yapmış, futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra da antrenör olarak siyah-beyazlı kulübe hizmet vermişti.

 

Son Dakika | Ahmet Nur Çebi açıkladı Mehmet Ekşi...

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