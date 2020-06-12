Son Dakika | Ahmet Nur Çebi açıkladı! Caner ve Gökhan...

İŞTE O SÖZLER

"Beşiktaş koca bir çınar. Nasıl ayaklanacağımızı herkes görecek. Bu paralarla öze dönüşü başlatacağız. Eski, yeni yönetici diye bir şey yok. Hepsi Beşiktaşlı. Bu kampanya, tüm Beşiktaşlılar'a açık. Beşiktaş'ın geliri kadar giderleri olacağı kadar, yüksek kontratlı futbolcularımızdan bizimle beraber olmalarını isteceğiz. Ancak, fedakarlık yapmalarını isteyeceğiz. Buna soğuk değiller ama bitmiş bir şey yok. Şu an görüşmelerin sıcak geçmesi moralimizi artırdı"

"Herkesin gönlünden geçen kadar. İş adamlarımıza "Biz buradayız, siz neredesiniz?" diye telefondan esprili konuştum. İş adamlarımız çok etkili. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu tür şeylerde kimin gönlünden ne kopar bilemiyoruz. 15-20 milyon taraftarımız var, biliyoruz. SMS'ler ve iş adamları rakamı belirleyen bir faktör olacaktır. 15-20 milyon taraftarımızın birer kere SMS atması hedefimizdir."

"Duyguların olduğu yerlerde sözler bir şey ifade etmiyor. Bağış kampanyası duygu yumağı demektir. Beşiktaş'ın, Türk spor kamuoyuna ne kadar büyük aile olduğunu göstereceğini söylemek istiyorum. "Bırakmam seni Beşiktaş'ım, bırakmam" Bu kampanyayla yola çıkıyoruz"

YÜKSEK MAAŞLI OYUNCULARIN GELECEĞİ

"Yüksek maaşlı kontratı olan futbolcularımızdan fedakarlık yapmalarını isteyeceğiz. Oyuncularımız bu konuda bize uzak değiller. Şu ana kadar olumlu görüşmeler de oldu."

CANER ERKİN VE GÖKHAN GÖNÜL KONUSU

"Bugün başlattık kampanyayı. Onlar da kampanyaya katılırsa mutlu oluruz. Her futbolcumuz, 8 maçı kazanmaları gerektiğini söylediler. Kafalarının karışmasını istemediler. Transferle ilgili konu 8 hafta bitmeden konuşulmayacak. Boş kağıda imza atıp, bağış yaparlarsa kabul ederiz. Emek verdiler, biz de emeklerinin karşılığını verdik."

Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!