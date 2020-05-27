Son dakika! Ahmet Bulut'tan Dorukhan Toköz ve Fenerbahçe açıklaması!

Beşiktaş'ın Eskişehirspor'dan kadrosuna kattığı Dorukhan Toköz’ün, 2021 yılında sona erecek kontratı, tartışma konusu olmuştu. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin milli futbolcuyu kadrosuna katmak istediği iddia edilmiş ve Emre Belözoğlu'nun bu transferde ısrarcı olduğu iddia edilmişti. Dorukhan'ın yeni menajeri Ahmet Bulut bu iddiayı reddetti. Bulut, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, "Böyle bir şey yok. Dorukhan'ın 1 sene daha sözleşmesi var. Beşiktaş'ta kalıyor. Sözleşmesinde iyileştirme meselesini, salgın nedeniyle henüz görüşmedik" dedi.

Daha önce transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ile 24 yaşındaki oyuncunun menajeri Necdet Ergezen arasında yaşananlar basına yansımış ve Torunoğulları ‘böyle bir menajeri tanımıyorum’ ifadelerini kullanmıştı.

Sergen Yalçın’ın, Dorukhan’ı takımda tutmak istediği biliniyor

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında görüşmeler tıkanma noktasına gelmişti ancak Dorukhan’ın menajer değişikliği yaptığı ve Ahmet Bulut ile anlaştığı öğrenilmişti. Beşiktaş’ta hem yönetimin hem de teknik direktör Sergen Yalçın’ın, Dorukhan’ı takımda tutmak istediği biliniyor. Yıllık 350 bin euro kazanan 24 yaşındaki futbolcunun maaşında iyileştirilme yapılarak, sözleşmesinin uzatılması bekleniyor. Dorukhan’ın da Beşiktaş’ta kendini göstererek Avrupa’da forma giymek istediği gelen haberler arasında.

350 bin Euro maaşa 3 yıllık imza atmıştı

Eskişehirspor’la yollarını ayırması sonrasında 2018-19 sezonun başında bedelsiz olarak Beşiktaş’a gelen Dorukhan, Fikret Orman döneminde, ‘Performansın iyi olursa maaşını daha da artırırız’ sözü verilerek 350 bin Euro maaşa 3 yıllık imza attı. Kara Kartal’a katılmasının ardından o sezona oldukça iyi hazırlanan Dorukhan, kısa sürede Şenol Güneş’in ilk 11’deki değişilmez isimleri arasına girdi ve 25 maçta görev alıp 3 gol ile 4 asistlik performans sergiledi. Güneş, kısasürede büyük çıkış gösteren yuncusunu, A Milli Takım’da üstlendiği görevin ardından Ay- Yıldızlı kadroya da dahil etti.

Haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da! Hemen katıl...