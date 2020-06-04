Son Dakika | Ahmet Ağaoğlu'ndan UEFA ve CAS açıklaması!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın verdiği men kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu, bordo mavili kulübün İsviçre'de bulunan hukuk bürosu aracılığıyla yasal itiraz sürecini başlattıklarını ve men kararının CAS'tan döneceğine inandıklarını ifade etti.

Ahmet Ağaoğlu'nun UEFA ve CAS açıklaması şu şekilde:

"Geçen sene de aynı olayları yaşadık. 2019-2020'de UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde ettik. Nerelerde hata yapıldığına dair açıklama yapmayacağım ama yanlış bir değerlendirme var. Bu kararın çok kısa süre içerisinde CAS'tan döneceğine inanıyoruz."

"Hiçbir şekilde mücadele etmeden kazanılan bir başarı yoktur. Zaten ne kadar mücadele ettiğimizi kamuoyu görmüştür. Hukuki süreci başlatmış durumdayız."

"TFF'den UEFA'ya gitmiş tepkiler de bana ulaştı. Bağımsız bir kurum olduğu için tepkilere gerek yok. Herkesi sukunete davet ediyorum. Olay tamamen kontrolümüz altında."

"Oyuncularıma dedim ki siz şampiyon olun, biz sizi Şampiyonlar Ligi'ne götürelim."

"Kalan 8 maçımız var şampiyonluk için. Şampiyon olmak bizim futbolcuların ve teknik ekibin görevi. Onları Şampiyonlar Ligi'ne götürmek de bizim görevimiz."

NE OLMUŞTU?

UEFA, finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesine karar vermişti.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Trabzonspor'un 2020-2021 ve ya 2021-2022 sezonlarının birinde UEFA kupalarına katılmayı hak kazanması durumunda 1 yıl men edileceği duyurulmuştu.

UEFA'dan bu sezon öncesinde yapılan açıklamada da UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB), Trabzonspor'un 2019-2020 sezonunda Avrupa Ligi'nde mücadele etmesini onaylamıştı.

UEFA, bordo-mavili kulübün 2016'da yaptığı finansal fair play anlaşmasının kurallarını ihlal ettiği, 15 Ekim 2019 tarihine kadar istenilen şartları yerine getirmemesi halinde 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında UEFA organizasyonlarına katılım hakkı kazanması halinde bunlardan birinden men edileceği belirtmişti. Trabzonspor'un söz konusu tarihe kadar istenilen şartları yerine getirmesi halinde ise bu cezanın uygulanmayacağı kaydedilmişti.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDECEĞİZ"

Trabzonspor Kulübü Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Avrupa kupalarından bir yıl men edilmeleri kararına ilişkin olarak, "Biz şampiyon olacağız ve Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Doğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana çok zorluklarla karşılaştıklarını ve arkadaşlarıyla bunları aşmasını bildiklerini belirtmişti. "İnşallah bunu da aşacağız." sözlerini kullanan Ertuğrul Doğan, UEFA'nın verdiği karara karşı "Safları sıklaştıralım.” çağrısında bulunmuştu.

Trabzonspor'un ekonomik durumuna da değinen Doğan, " Trabzonsporumuzun tek bir icralık dosyası yoktur. Hiçbir kulübe borcu yoktur. Hiçbir oyuncuya veya menajere de borcu yoktur. Biz kimsenin kasasıyla ilgilenmiyoruz, işimize bakıyoruz. Herkes de kendi işine baksın." şeklinde görüş bildirmişti.

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