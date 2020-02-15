Son Dakika | Ahmet Ağaoğlu'ndan Alexander Sörloth ve Tahkim açıklaması!

Trabzonspor Başkanı Alexander Sörloth, Sörloth'un 2 maçlık cezasının Tahkim Kurulu'nda 1 maça indirilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu, 61 saat'e verdiği demeçte "Sörloth'un futboldaki performansı nasılsa, Tahkim Kurulu'ndaki performansı da aynı. Fair play ve ahlak kurallarına sadık. Bu bizim için adalet mücadelesiydi. Futbolda adaletin var olduğunu bilmemiz açısından önemliydi" dedi.

Ahmet Ağaoğlu sözlerini "Tahkim Kurulu'nun Sörloth'un gerçek yüzünü görmesini istedim. Bu yüzden birlikte gittik. İnsanlar saha dışına çekmeye çalışıyor ama kardeşimiz sonuna kadar futbolun içinde kalmayı seçti. İyi bir savunma yaptık. Bu karar bundan sonrası için emsal teşkil eder. Zaten bu kararın verilmesinde de bundan önce verilmiş 11 emsal karar vardı. onları da Tahkim Kurulu'nun takdirine sunduk, görüntüler vardı. Burada önemli olan bir şey var. VAR'da Hüseyin Göçek'e sadece Sörloth'un itme pozisyonu gösterildi. Burada bir sıkıntı var" ifadeleriyle tamamladı.





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