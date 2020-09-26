Son dakika | Ahmet Ağaoğlu: Talisca'yı transfer etseydik Trabzonspor batmıştı

KTÜ Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıya Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Emin Kahraman, TGC Başkanı Ersen Küçük, TSYD Başkanı Selçuk Kılıç ve medya temsilcileri katılım gösterdi.

Ahmet Ağaoğlu, Talisca ve Elneny transfer iddiaları ve kulübün mali yapısıyla ilgili şunları söyledi:



"TALISCA'YI ALSAYDIK KULÜP BATMIŞTI"

Talisca günlerce yazıldı ama Talisca'yı alsaydık kulüp batmıştı. Bu kulübün en büyük sıkıntısı maalesef hesap yapılmadan ve harcama yapana hesap sorulmadan ortaya çıkan mali tablodur. Talisca transferi gibi transferi yapması mümkün değil. Oyuncuya 7 milyon Euro maaş ödemesi mümkün değil. Bütçenin yarısını harcayamazsınız. Arabanızın deposundaki 4 senede kullanmanız gereken yakıtı bir senede kullanırsanız gelecek dört yıl yerinizde sayarsınız.



"ELNENY GÜNDEMİMİZE GELSE ZAMAN KAYBI OLURDU"

Elneny hiçbir zaman gündemimize gelmedi. Gelseydi de zaman kaybı olurdu. 2.5 milyon Euro maaş Trabzonspor ödeyemez, herhangi bir görüşme yapılmadı. Bonservise ödediğimiz para 13 milyon Euro, menajerlik ödemesi 2.5 milyon Euro, oyuncu maliyetleri Alex'in satışından kaynakla birlikte 16 milyon Euro'luk bir kadro oluşturacağız.

"50 MİLYONLUK KADROLARA KARŞI ŞAMPİYONLUK YARIŞI VERMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Ciddi bir şekilde tahrip olmuş finansal yapıdan sürdürülebilir bir yapıya geldik. Üç büyüklerin 50 milyonluk kadrosuyla verdiği şampiyonluk mücadelesini biz 15 milyon lirayla vermeye çalışıyoruz. Kombine ve maç gelirlerimiz sıfır. Bu sene içinde bulunduğumuz durum ürün satışlarına da olumsuz yansıdı. Satışlarda yüzde 40 düşüş yaşandı. Bu aralar çok fazla oyuncu yazılıp çiziliyor. Böyle olunca ilgilenmediğimiz oyuncuların menajerleri bile bizi arayarak, "Başkanım oyuncu ile ilgileniyormuşsunuz, menajerlik yetkisi benim elimde" diyor.



"ALİ KOÇ İLE TARTIŞTIK"

Ali Koç ile yeniden yapılandırma konusunda bir tartışmamız oldu. Yeniden yapılandırma ihlal edildiği zaman kulüp başkanı sorumludur. Bizden önceki iki dönem borçları biz devraldık ve iki başkanı da muaf tuttuk. Ali Koç bunu neden imzaladın diyor. Biz de bunun ödenebilir borç olduğunu söyledik. Mali tablolarla ilgili verdiğimiz sözün büyük bölümünü tuttuk.

"TRABZONSPOR, UEFA'DAN CEZA ALSIN DİYE BASKI GİTTİ"

Trabzonspor şampiyonluğun en büyük ve en önemli adaylarından biri olarak sezona başlamıştır. Transferde kalan sürede bir iki bölgeye daha takviyeler yapılacak. Trabzonspor ekonomik anlamda rakiplerine bire beş fark atmıştır. Trabzonspor'un UEFA'dan ceza alması için Türkiye'den büyük baskı gitti."

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