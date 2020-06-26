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Futbol
Haber Giriş: 26.06.2020 - 14:43,Son Güncelleme:

Son dakika | Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonluktan şüphemiz yok!

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Son dakika | Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonluktan şüphemiz yok!
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün Divan Kurulu toplantısında konuştu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Başarılarımız bize altın tepside sunulmadı. Trabzonspor geçmişinden dersler çıkardı. Bugün verdiğimiz mücadele, kulübe hizmet etmiş isimlerin emanetine gösterdiğimiz saygıdan kaynaklanmaktadır."

"Trabzonspor her kulvarda zirveye mücadele edecek yapıyı oturtmuş durumdadır. Şahsım ve yönetim kurulu üyelerimiz için Trabzonspor candan ötedir."

"Üç kupada hedefe yürüyoruz. Tabii ki heyecanlıyız. Hedefe bu kadar yakınlaştığınız yerde azami gayretle en az hatayı yapmaya çalışıyoruz. Geceler uykusuz geçiyor, bazen saatler geçmek bilmiyor."

"Alanyaspor maçından sonra oyuncularımız çok daha farklı bir motivasyonla lige odaklanmış durumda. Oyuncularımızın morali yerinde. Bir takım farklı unsurların bu şekilde devreye girmesini bekliyorduk. Mücadelemizi aynı şekilde sürdüreceğiz."

"Bir takım düşünün 16,5 M€ bütçesiyle kendisinden 3-4-5 kat daha büyük bütçelerle kurulmuş takımlardan daha başarılı durumda. Onların yerinde ben de olsam Trabzonspor'dan rahatsız olurdum."

"Herkesin gözü üzerimizde. Erkenden ayağımızın kayacağını düşünüyorlardı. Bizim başarılı olmamız bazı kesimleri rahatsız ediyor."

"Alanyaspor maçından sonra oyuncularımız çok daha farklı bir motivasyonla lige odaklanmış durumda. Oyuncularımızın morali yerinde."

"Ligi şampiyon bitireceğimizden en ufak şüphemiz yok."

"Ara verildiği süreçte ligin iptaliyle ilgili tek bir cümle etmedik. Avrupa'daki diğer büyük ligler gibi Süper Lig'in de oynanacağını biliyorduk."

 "Kalan maçların seyircili oynanacağına inanmıyorum. Görüntü onu gösteriyor. Seyircisiz olarak oynanır ve biter."

Son dakika | Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonluktan şüphemiz yok

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