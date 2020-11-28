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Haber Giriş: 28.11.2020 - 09:32 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Ahmed Musa'dan Galatasaray için transfer açıklaması!

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Son Dakika | Ahmed Musa'dan Galatasaray için transfer açıklaması!
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Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediği isimlerden olan Ahmed Musa, sarı kırmızılı kulüp hakkında konuştu.

Ocak ayında en az 2-3 takviye yapmayı düşünen Galatasaray'da en büyük transfer hedeflerinden birisi Ahmed Musa. Bonservisi elinde olan Nijeryalı kanat-forvet, Sarı- Kırmızılılar'a transferiyle ilgili sorulan soruya çarpıcı bir yanıt verdi.

Ahmed Musa, "Farklı kulüplerden ilgi olduğu doğru ancak bu durumla ben değil menajerim ilgileniyor. Şu an görüşmeleri sürdürüyor. O benim ne istediğimi iyi biliyor" diye konuştu.

EN BÜYÜK İLGİ GALATASARAY'DAN

Yıldız futbolcuya en büyük ilginin Galatasaray tarafından gösterildiği belirtiliyor. Fatih Terim çok önemli bir katkı vereceğini düşündüğü Ahmed Musa'nın mutlaka alınmasını istiyor. (Takvim)

Son Dakika | Ahmed Musadan Galatasaray için transfer açıklaması

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