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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.10.2020 - 12:16 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Ahmed Musa serbest kaldı! Galatasaray ve Fenerbahçe istiyordu...

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Son Dakika | Ahmed Musa serbest kaldı! Galatasaray ve Fenerbahçe istiyordu...
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Suudi Arabistan'ın El-Nassr Kulübü, Nijeryalı milli futbolcu Ahmed Musa'nın takımdan ayrıldığını açıkladı.

El-Nassr Kulübü, 28 yaşındaki Ahmed Musa ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Rusya ekibi CSKA Moskova'da oynadıktan sonra İngiltere'nin Leicester City takımına imza atan Musa, 2018'de 16 milyon avro bonservis bedeliyle El-Nassr'a transfer olmuştu. Musa, iki yıl süren El-Nassr kariyerinde 57 maçta 11 gol atmıştı.

Kanatlarda ve forvette görev yapabilen Musa'nın ismi, transfer dönemlerinde Fenerbahçe ve Galatasaray başta olmak üzere sık sık Türk kulüpleriyle anılmıştı.

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