Son Dakika | Ağır yenilgi sonrası Fenerbahçe soyunma odasında öz eleştiri! İşte yaşananlar...

3-0'lık Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'de kötü geçen gecenin ardından soyunma odasında üzüntünün yanı sıra birliktelik ve geleceğe yönelik birbirine söz veren bir oyuncu grubu vardı.

Maç sonrası Sarı lacivertli oyuncular, normal soyunma odası rutinlerinin dışında yerlerinde oturdu ve hep birlikte öz eleştiri yaptılar.

Takımın tecrübeli isimleri söz alırken 'Bu gece yaşananlar hiçbir şekilde kabul edilemez. Bunun sorumlusunun da bizzat ve sadece biziz' diyerek topluca öz eleştiri yaptı.

Sadece saha içi performansı değil antrenmanlarda da daha iyi olmaları gerektiğini ifade eden Sarı-lacivertli oyuncular, bu şekilde devam etmeyecekleri konusunda birbirlerine ve teknik direktör Erol Bulut’a söz verdiler.

İç sahada yaşanan bu tablonun sebebinin rakip ayırt etme olarak değerlendiren futbolcu grubu, bundan sonra her maça aynı motivasyon ile çıkılmalı fikrinde buluştular.