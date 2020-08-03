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Basketbol
AA
Haber Giriş: 03.08.2020 - 10:55,Son Güncelleme:

Son Dakika | Afyon Belediyespor, Tanner Leissner'i açıkladı!

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Son Dakika | Afyon Belediyespor, Tanner Leissner'i açıkladı!
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Afyon Belediyespor, ABD'li oyuncu Tanner Leissner'i transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Afyon Belediyespor Basketbol Takımımız, 2019-2020 sezonunda Almanya'da Ludwigsburg forması giyen Tanner Leissner'i (24) kadrosuna katmıştır. Leissner'e 'Takımımıza hos? geldin' diyor, mor-beyazlı forma altında bas?arılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Uzun forvet mevkisinde görev alan Leissner'le 1 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.

Son Dakika | Afyon Belediyespor, Tanner Leissneri açıkladı

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