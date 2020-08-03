Son Dakika | Afyon Belediyespor, Tanner Leissner'i açıkladı!
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Afyon Belediyespor, ABD'li oyuncu Tanner Leissner'i transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Afyon Belediyespor Basketbol Takımımız, 2019-2020 sezonunda Almanya'da Ludwigsburg forması giyen Tanner Leissner'i (24) kadrosuna katmıştır. Leissner'e 'Takımımıza hos? geldin' diyor, mor-beyazlı forma altında bas?arılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Uzun forvet mevkisinde görev alan Leissner'le 1 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.
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