Son Dakika: Afrika Uluslar Kupası'ndaki Kamerun-Komorlar maçında izdiham! 8 kişi hayatını kaybetti...

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Kamerun ile Komorlar arasında oynanan Afrika Uluslar Kupası son 16 turu maçı öncesinde yaşanan izdiham nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca insanın ise yaralandığı belirtildi.

Başkent Yaounde'deki Omnisport Paul Biya Stadı'ndaki maç öncesi stada girmek isteyen taraftarların izdiham yarattığı ve bu izdiham nedeniyle ölümlerin yaşandığı belirtildi.

YARALILAR 40'TAN FAZLA! HASTANE KAPASİTESİ YETMEDİ

Ölü ve yaralıların stat yakınlarındaki Messassi Hastanesi'ne getirildiği ve tedavilerinin burada sürdüğü açıklanırken, hastaneye getirilen yaralı sayısının 40'tan fazla olduğu ifade edildi. Mevcut hastanenin tüm yaralıları tedavi edecek kapasitede olmadığı ve bazı yaralıların özel bir hastaneye nakledileceği kaydedildi.

Bölge valisi Naseri Paul Biya yaptığı açıklamada ölü sayısını artabileceğini belirtirken, "Şu an size net sayıyı verecek durumda değiliz" ifadelerini kullandı.

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STADA GİRİŞE İZİN VERİLMEDİ, FELAKET YAŞANDI

Stadyumdaki görgü tanıkları, izdihama yakalanan insanlar arasında çocukların da bulunduğunu ileri sürdü. İzdihamın, stat görevlilerin kapıları kapatmasının ardından insanların içeri girmesine izin vermedikleri esnada yaşandığı belirtildi.

"CAF KONUYU ARAŞTIRIYOR"

Afrika Futbol Konfederasyonu CAF konuyla ilgili, "CAF şu anda konuyu araştırıyor ve ne olduğu hakkında daha fazla ayrıntıya ulaşmaya çalışıyor. Kamerun hükümeti ve yerel organizasyon komitesi ile iletişim halindeyiz" açıklamasını yaparken, genel sekreter Veron Mosengo-Omba'nın hastanede yaralı taraftarları ziyarete gittiği belirtildi.

Covid-19 önlemleri nedeniyle 60 bin kişilik stadyum yüzde 80 kapasite ile açılmıştı. Yetkililer 50 bin kişinin tribünlere girmeye çalıştığını öne sürdü.

GECE KULÜBÜNDE PATLAMA YAŞANMIŞTI

Komorlar maçında yaşanan bu olay, Pazar günü Yaounde'deki bir gece kulübünde yaşanan bir dizi patlamada ve sonrasında çıkan yangında en az 17 kişinin hayatını kaybetmesinden sonra, kısa süre içerisinde Kamerun'da yaşanan ikinci büyük olay oldu. Bu izdihamın ardından Kamerun Devlet Başkanı Paul Biya, ülkeyi tetikte olmaya çağırdı.